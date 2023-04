Corini suona la carica: "Voglio Verre come Modric e sogno i playoff"

Una gara molto importante attende lunedì i rosanero: la squadra di Corini affronterà il Como, al Sinigaglia. Novanta minuti che hanno un peso specifico non indifferente sulla corsa ai playoff, ai quali il Palermo crede ancora. Crederci è un obbligo, anche perché nonostante nelle ultime undici gare sia arrivata solo una vittoria la classifica dice che gli uomini di Corini sono a due punti dalla griglia degli spareggi per la promozione. Ottenere tre punti a Como darebbe uno slancio emotivo importante e anche il calendario potrebbe essere un alleato: la Reggina, infatti, giocherà in trasferta contro il Frosinone che deve assolutamente vincere per scacciare indietro la risalita del Genoa; il Pisa andrà in trasferta ad Ascoli, il Cagliari riceve in casa la Ternana. Naturalmente, la conditio sine qua non è la vittoria, senza se e senza ma. Corini, alla vigilia della partenza per Como, ha parlato in conferenza stampa a 360 gradi: da Valente a Verre, dalle critiche ricevute all’andamento del campionato, dalle variabili tattiche all’attenzione necessaria che dovrà essere messa in campo.

In prima battuta, il Genio ha fatto il punto sulle condizioni di Valente, che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo: “Valente ha preso una botta al ginocchio – ha detto Corini – ha fatto un differenziato per un paio di giorni e oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. L’ho visto oggettivamente libero ma devo fare delle valutazioni, parlerò col ragazzo per capire quanto fastidio può creargli questa situazione. Pensiamo proprio di poterlo recuperare per la gara col Como, poi farò una valutazione complessiva dal punto di vista tattico”.

Corini, poi, ha parlato a più riprese di Verre, da cui pretende di più.

“Verre trequartista puro? È una valutazione che abbiamo fatto anche prima di Venezia, lì avevamo Saric in più ma ora non avrei un’alternativa sulla trequarti. Dobbiamo consolidare quello che abbiamo fatto finora, sulla copertura del campo abbiamo utilizzato sempre un sistema che copriva l’ampiezza: voglio consolidare qualcosa adattando qualche giocatore. In questo momento è fondamentale il concetto emotivo e mentale, serve stare dentro determinate situazioni, volerlo, anche sporcandoci un po’. L’obiettivo è cogliere quella voglia di vincere che ci rimane strozzata in gola da un po’ di tempo. Ho parlato con Valerio singolarmente, sono tanti gli aspetti su cui stiamo lavorando. Gli ho parlato individualmente e gli ho fatto un esempio con due calciatori, Isco e Modric, e gli ho chiesto secondo lui a quale giocatore assomiglia. Lui mi ha risposto Isco e io gli ho detto che, in realtà, deve diventare Modric. Ha le qualità per diventare quel tipo di giocatore, non può essere solo un calciatore offensivo. Lo voglio più connesso e incisivo, per diventare vincenti dobbiamo tutti fare insieme il lavoro sporco. Voglio sempre di più dai ragazzi, si devono sentire responsabili. Serve radicare questa mentalità, giorno dopo giorno”.

Il Genio si è poi soffermato sulle critiche ricevute dai tifosi in questa settimana e non solo: “Le critiche fanno parte del ruolo e comprendo il tifoso. Ho una grandissima motivazione e l’equilibrio necessario per reggere le responsabilità. Ho la fiducia della società, cerco quotidianamente di conquistarmi la fiducia anche del tifoso più scettico anche se vedo tanta gente che mi sostiene. Sapete quanto sia legato a questa piazza. Ho un sogno nel cuore e farò di tutto per realizzarlo. Sono pronto ad affrontare qualsiasi cosa”.

L'allenatore ha ribadito l'importanza della trasferta di Como, perchè vincendo la squadra potrebbe ancora credere nell'accesso ai playoff: “La partita di Como è importante, la situazione di classifica ci permette ancora di ambire ad un posto playoff, nel nostro cuore c’è ancora questa possibilità: se facciamo quello che sogniamo e vogliamo fare la gara di Como può aprire orizzonti importanti. Dobbiamo coltivare il sogno fino alla fine”.

Qui Como

“Affrontiamo una squadra forte, organizzata e allenata da un tecnico che stimo. Affronteremo un Palermo libero mentalmente, con poche pressioni, già salvo e che lotta per i playoff da alcune domeniche“. Moreno Longo, tecnico del Como, ha analizzato in conferenza stampa gli aspetti del match che i suoi disputeranno lunedì contro i rosanero. “Quando mancano quattro giornate alla fine i punti in palio sono certamente pesanti – ha detto Longo -. Abbiamo bisogno di una vittoria, non arriva da quattro partite, c’è grande rammarico per i punti persi a Bari e ad Ascoli. Ma se pensiamo alla qualità delle squadre che stanno dietro di noi… questo deve far capire l’importanza del nostro campionato”.