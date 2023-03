Scontro Corini-Gorini, l'allenatore del Palermo squalificato per due giornate

Stangata per Eugenio Corini. Il tecnico del Palermo, protagonista sabato scorso di un vivace battibecco con il collega del Cittadella, Gorini, è stato squalificato per due giornate. Salterà le partite contro il Modena (in casa) e contro il Parma (in trasferta).

Lo scontro verbale era scoppiato a pochi minuti dalla fine del primo tempo. L'arbitro era intervenuto mostrando il cartellino rosso a Corini e il giallo a Gorini. Nel comunicato del Giudice Sportivo di Serie B si legge: "Eugenio Corini è stato squalificato per due giornate per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al quarto ufficiale".