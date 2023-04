Palermo, Corini vede il bicchiere mezzo pieno: "Non meritavamo di perdere, abbiamo giocato alla pari"

"Io penso che la squadra abbia retto, nonostante la stanchezza: è stata una prestazione di grande livello, non ricordo azioni pericolose del Parma nel secondo tempo e dunque c'è grande rammarico perchè la squadra non meritava di perdere". Eugenio Corini, a fine partita, ha commentato con un pizzico di amarezza la prestazione dei suoi al Tardini di Parma: una sconfitta immeritata per il Palermo, che in piena emergenza ha tenuto testa ai padroni di casa. Nonostante il ko, il Genio guarda con fiducia al rush finale di stagione.

"Torniamo a casa con una consapevolezza importante nei nostri mezzi, la metteremo in campo - ha aggiunto Corini - contro il Cosenza lunedì prossimo. Abbiamo alzato il livello delle nostre ambizioni, abbiamo giocato contro una squadra ultra qualitativa: ce la siamo giocata alla pari, non meritavamo questo risultato. E' stato emozionante vedere il muro rosanero oggi, i tifosi ci hanno spinto e accompagnato per tutti i novanta minuti: li aspetto lunedì numerosi in casa, vogliamo tornare a vincere al Barbera per poter continuare ad ambire alla zona playoff".

A fine gara ha parlato anche Dario Saric, autore di una prestazione generosa: "Abbiamo preparato bene la gara, avevamo tanti assenti: chi ha giocato, però, ha fatto la sua partita. Dispiace, anche per i tanti tifosi che ci hanno seguito. Loro non hanno dominato, la sfida - ha aggiunto Saric - è stata molto equilibrata. Siamo un grande gruppo, adesso continueremo a lavorare per preparare la prossima gara. E' un peccato, abbiamo avuto le nostre occasioni e abbiamo difeso bene: il gol è un episodio, può succedere ma il risultato non ci scalfisce perchè siamo un grande gruppo. Quando andiamo sotto abbiamo sempre la forza di rimontare, lo abbiamo fatto contro il Modena e anche oggi. Corsa ai playoff? Noi ci crediamo sempre, finchè ci sono partite e punti in palio noi vorremo conquistarli".