Resuttana avanti a fatica in Coppa Italia contro il Partinicaudace, Chinnici: "Troppo rilassati dopo il doppio vantaggio"

La formazione palermitana del Resuttana San Lorenzo si è qualificata agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. I nerorosa allenati da mister Filippo Chinnici hanno bissato la vittoria del match di andata sul campo del Partinicaudace arrivata con il risultato di 0-1, con il successo casalingo ottenuto ieri pomeriggio al Giovanni Aloisio di Misilmeri.

A decidere la partita tra Resuttana e Partinicaudace è senza dubbio la tripletta del centravanti Marco Clemente, che riesce a capitalizzare nel primo tempo i cross di Rosselli prima e Lo Nigro dopo con due colpi di testa che non lasciando scampo al portiere Pullarà. Prima del terzo goal del 9 nerorosa c'è spazio per la reazione di carattere del Partinicaudace, in una versione che lascia più spazio ai giovani ma non per questo perde di personalità: Giuseppe Macaluso è il protagonista tra le fila degli ospiti e tra fine primo tempo e l'inizio della ripresa riesce a mettere a segno la doppietta che ristabilisce la parità.

La formazione allenata da Giovanni Oddo sfiora la rete del vantaggio, ma il guizzo da rapace d'aria di rigore di Marco Clemente porta di nuovo in vantaggio la formazione nerorosa, che poi migliora il suo vantaggio grazie alla bella realizzazione di Andrea Di Franco, sull'ottimo inserimento offensivo del subentrato Alessandro Mezzapelle, che porta il risultato sul 4-2.

Nel finale c'è il tempo per assistere al goal su calcio di punizione per il Partinico con la conclusione di Di Giuseppe, ma il fischio del direttore di gara Allotta decreta la fine della partita sul risultato di 4-3 che regala al Resuttana San Lorenzo il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione.

Il tecnico della squadra nerorosa Filippo Chinnici ha espresso le sue considerazioni sul match: "L'obiettivo era passare il turno e cosi è stato - afferma a PalermoToday - abbiamo iniziato forte mantenendo saldamente il dominio del gioco ma dopo il doppio vantaggio abbiamo creduto di avere in possesso la gara e ci siamo rilassati troppo. La cosa mi ha dato parecchio fastidio perche la gara finisce quando l'arbitrofischia la fine: non possiamo concedere sul 2 a 0 2 gol per poi svegliarci e farne altri 2. Sul piano fisico stiamo benissimo ed è sulla testa che lavoreremo di più perché chiunque gioca contro di noi da il 100% e noi dobbiamo dare il 200%. Sono molto arrabbiato per i 3 gol presi ma l'obiettivo comiunque è stato centrato. Adesso testa al campionato ogni partita è fondamentale e ci aspetta un mese bello tosto e sicuramente ci faremo trovare pronti. La coppa sicuramente per noi è molto importante e la giocheremo sempre al massimo"