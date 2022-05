Coppa Italia di Promozione, sorteggiate le semifinali: scoglio Modica per il Resuttana San Lorenzo

Dopo la pausa seguita alla vittoria del campionato il Resuttana San Lorenzo si prepara a tornare in campo per la Coppa Italia di Promozione, altro obiettivo stagionale del club di Gaetano Conte. La squadra nerorosa, unica compagine palermitana rimasta in lizza per la coppa di categoria, per arrivare alla finale se la dovrà vedere con il Modica, squadra a sua volta vincitrice del campionato, nel girone D.

Il turno comincia domenica 8 maggio con la gara d'andata in programma al Vincenzo Barone di Modica e si concluderà una settimana dopo con il ritorno in programma al Giovanni Aloisio di Misilmeri. In caso di superamento del turno il club palermitano se la vedrà con una tra Città di Comiso e Leonfortese in finale.