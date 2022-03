Coppa Italia Promozione: entrambe le palermitane rimaste in corsa vincono l'andata dei quarti

Un turno d'andata nel complesso più che positivo per le squadre palermitane impegnate nella Coppa Italia di Promozione, giunta ai quarti finale. Sia Resuttana San Lorenzo che Casteldaccia (prima e seconda forza del girone A) hanno vinto le rispettive gare d'andata.

Il Resuttana San Lorenzo a Piano Stoppa si è imposto nettamente sul Real Aci, capolista nel girone C, vincendo per 3-0 grazie alla tripletta del sempiterno Giampiero Clemente. Un risultato che permette ai nerorosa di mettere una seria ipoteca sulle qualificazioni alle semifinali.

Altrettanto pesante è il successo ottenuto dal Casteldaccia, che espugna l'ostico campo di Leonforte battendo la formazione locale, terza forza del girone C. A decidere il match contro la Leonfortese il capitano granata Ribaudo. Visto che la regola dei gol in trasferta ancora è valida per quest'anno nelle competizioni italane, si tratta di un passo importante verso il passaggio del turno.

Le altre partite dei quarti ovvero Città di Comiso-Milazzo e Rocca Acquedolcese-Modica sono ancora da disputare.