Coppa Italia Promozione, brutto tonfo per il Resuttana: il Modica vince 5-0 la semifinale d'andata

Un risultato decisamente a sorpresa è quello che arriva dallo stadio Barone di Modica dove nella semifinale d'andata di Coppa Italia di Promozione i padroni di casa, vincitori del girone D, hanno battuto con un perentorio 5-0 il Resuttana San Lorenzo, infliggendogli la sconfitta più pesante di questa stagione.

Il Resuttana era anche partito bene andando vicino al gol in due occasioni, in particolare col solito Giampiero Clemente, che ha visto infrangersi sulla traversa quella che sarebbe stata l'ennesima perla della sua stagione. A passare in vantaggio sono però i rossoblù con un rigore trasformato al 19' da Gatto, che ha spiazzato Ferrara. Il Resuttana prova a reagire e va vicino al pareggio con Marco Clemente il cui tentativo viene però respinto dal portiere Incatasciato; i rossoblù invece rischiano di andare sul 2-0 ancora con Gatto, che trova l'opposizione di Ferrara.

Nella ripresa il Modica con il passare dei minuti dilaga letteralmente sugli ospiti che crollano. Tra il 56' e il 58' Genovese mette a segno un uno-due micidiale che porta i rossoblù sul 3-0. Sei minuti dopo, al 64' il Modica cala il poker con Tripoli che insacca da pochi passi su assist di Agodirin, al secondo passaggio vincente della partita. Il definitivo 5-0 porta la firma di Drago lesto a insaccare in tap-in una respinta di Ferrara.

Per la società palermitana si allontana dunque in modo brusco il sogno della doppietta campionato-coppa, una ciliegina la cui assenza va comunque detto che non toglierebbe nulla al grande percorso compiuto dai ragazzi di Filippo Chinnici in questa stagione.