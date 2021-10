Marineo si impone sulla Parmonval e vola ai quarti di Coppa Italia, Tumminia: "Siamo stati aggressivi e propositivi"

Alla fine è l'Oratorio San Ciro e San Giorgio a spuntarla sulla Parmonval e a staccare il pass per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Al Comunale di Marineo i biancorossi hanno infatti battuto gli ospiti con un netto 4-1. Passato in vantaggio con Sanyong, il Marineo è stato raggiunto dal pari biancazzurro di Riccobono, prima di dilagare nella ripresa grazie alla doppietta di D'Agostino e al gol di Rama. I biancorossi restano dunque l'unica squadra palermitana in lizza per il trofeo.

Il tecnico di Marineo Giuseppe Tumminia ha commentato in breve il risultato della squadra: "Ottima prestazione dei ragazzi, - afferma il tecnico a PalermoToday - siamo stati aggressivi e allo stesso tempo molto propositivi. Cresciamo di partita in partita: adesso testa a domenica contro la Nissa. I ragazzi sono concentrati e determinati a continuare a fare bene.

Puccio: "Onoreremo la coppa fino alla fine"

Anche il vice-presidente del club Giovanni Puccio ha espresso la sua soddisfazione per il passaggio del turno della squadra: "Oggi un'altra ottima prestazione della squadra - afferma Puccio a PalermoToday - siamo orgogliosi di essere l'unica palermitana in corsa nella Coppa Italia: la onoreremo fino alla fine. La cosa che ci fa maggior piacere è la qualità del gioco espresso dalla squadra e di questo bisogna dare atto a mister Tumminia. Il morale della squadra è alto, vincere aiuta a vincere e siamo fiduciosi anche per domenica, pur incontrando la forte Nissa che è una delle candidate alla vittoria finale. Quest'anno abbiamo fatto una squadra costruita bene, con intelligenza: speriamo di continuare così, noi puntiamo tutto sul gioco. Giocando bene arrivano le prestazioni e dunque pure i risultati".