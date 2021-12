Coppa Italia Eccellenza, i risultati dei quarti di ritorno: Marineo vola in semifinale

Si sono appena conclusi i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza, che regalano un verdetto che si può considerare sorpresa fino a un certo punto: l'Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo, unica squadra palermitana rimasta in corsa per il trofeo (che vale l'accesso diretto alla Serie D) è riuscita a qualificarsi in semifinale, eliminando l'Akragas

Dopo l'1-1 in casa dell'andata, il Marineo era andato sotto dopo appena sei minuti con Prestia con i padroni di casa rimasti in vantaggio fino al 96', quando capitan Maggio ha segnato la rete del pareggio che ha portato la gara prima ai supplementari (giocati dai biancorossi in superiorità numerica per l'espulsione di Yoboua) e poi ai rigori: la lotteria ha premiato i biancorossi che hanno vinto 3-4 strappando uno storico pass. Qui sotto la panoramica completa dei risultati: in corsivo la squadra che avanza al turno successivo.

Akragas-Marineo 3-4 d.c.r. (andata 1-1)

Mazara-Pro Favara 2-1 (andata 0-1)

Acicatena-Città di Taormina 0-2 (andata 1-0)

Ragusa-Siracusa 1-0 (andata 1-1)