Resta vana dunque la speranza di rivedere una compagine palermitana in finale di Coppa a tredici anni dal trionfo del Bagheria. Per i biancorossi la cavalcata nella seconda competizione si conclude con un’eliminazione senza sconfitta che tra gli epiloghi possibili resta sempre quello più beffardo.

A inizio ripresa i due tecnici provano a mischiare le carte: Tumminia lancia Sanyong al posto di Cocuzza; Domenicali risponde mettendo prima Pirrello al posto di Enea e poi Maniscalchi al posto di Elamraoui. Quest’ultima mossa si rivelerà azzeccata: al 60’ è infatti proprio l’attaccante ex Licata a battere Lamin Ceesay con un bel tiro dalla media distanza. Nel tirato e nervoso finale di gara il Marineo prova a gettarsi in avanti senza successo e alla fine la partita si chiude sull’1-1.

Il sogno di Marineo si ferma a un passo dalla storia. Al centro sportivo comunale l’Oratorio San Ciro e Giorgio va a un passo dalla qualificazione ma alla fine deve arrendersi al Mazara che in virtù dell’1-1 guadagna l’accesso alla finale di Coppa Italia di Eccellenza.

Epilogo amaro per l’Oratorio San Ciro e Giorgio che tra le mura amiche passa in vantaggio a inizio gara con D’Agostino, senza trovare il colpo del ko. La rete segnata dal gialloblù Maniscalchi nella ripresa decreta l’1-1 finale e l’eliminazione dei biancorossi

Coppa Italia Eccellenza, finisce il sogno del Marineo: in finale va il Mazara per i gol in trasferta