Promozione: Il Casteldaccia batte il Raffadali e strappa il pass per i quarti di finale di coppa

Il Casteldaccia continua la sua serie positiva anche in Coppa Italia Promozione, strappando la qualificazione ai quarti di finale sul Raffadali. Dopo il 3-2 casalingo dell’andata la squadra di mister Pagano ha vinto anche in trasferta per 4-2.

Nel primo tempo il Casteldaccia dopo aver fallito un’occasione con Minnone la sblocca al 20’ con Montalbano, che finalizza un bell’assist di Monti. Al 38’ il Raffadali riesce a pareggiare con un’azione manovrata finalizzata sul secondo palo da Sall, riaprendo per un attimo il discorso qualificazione.

Nella ripresa però i granata prendono il largo: Megna segna il 2-1 sul rigore e poco dopo arriva il 3-1 con Monti che punisce l’uscita a tutto campo di Dome segnando con un pallonetto di sinistro da 30 metri. Il Raffadali accorcia le distanze al 92’ su rigore con Cantavenera ma due minuti dopo, sempre su rigore, Ribaudo segna il definitivo 4-2. Per il Casteldaccia la striscia di imbattibilità complessiva tra campionato e coppa si allunga a 14 partite consecutive con dodici vittorie e due pareggi.

Nell’altro ottavo di Coppa in cui era impegnata una squadra palermitana il Resuttana San Lorenzo, come ampiamente prevedibile dopo il 6-1 dell’andata, si qualifica battendo l’Alcamo anche nella gara di ritorno vinta in casa per 3-0.