Coppa Italia Eccellenza, si ferma ai quarti di finale la corsa dell'Athletic Club Palermo

Si ferma nei quarti di finale la corsa dell'Athletic Club Palermo nella Coppa Italia di Eccellenza. Dopo la vittoria per 3-2 nella sfida d'andata a Terrasini, la formazione di Vincenzo Giannusa ha perso 2-1 in casa della Supergiovane Castelbuono che passa grazie alla regola dei gol in trasferta. Al SS Trinità di Geraci Siculo, in una partita condizionata da nebbia, pioggia e forte vento, la formazione madonita è riuscita a ribaltare il risultato dell'andata in una sfida che ha avuto lo stesso copione del match disputato due settimane fa a Terrasini.

L'Athletic, infatti, era riuscito a sbloccare il match grazie al gol di Mustacciolo. Poi, però, è arrivata la rimonta della Supergiovane di Angelo Bognanni che, a differenza della prima sfida, è riuscita a mantenere il risultato fino alla fine, raggiungendo così una storica semifinale.

Parte meglio la Supergiovane Castelbuono che nei primi 25 minuti sfiora il gol due volte. Prima con il colpo di testa di Grandis che, a porta vuota, manda sopra la traversa; poi con Torres che con un tiro in diagonale sfiora il palo. L'Athletic sa soffrire e, quando può, riparte per far male. Uno schema che funziona al 29' quando i nerorosa passano in vantaggio grazie al destro sul palo più lontano di Mustacciolo, che batte Fagone. Il vantaggio, però, dura poco perché al 35' la Supergiovane pareggia i conti con Torres, lesto a battere Ragone con un tiro sotto l'incrocio dei pali dopo la respinta del portiere con i pugni sugli sviluppi di una punizione.

Nel secondo tempo il copione non cambia e il momento decisivo arriva al 67'. Suarez subisce fallo in area, è calcio di rigore per la Supergiovane. Dal dischetto Arenoso non sbaglia, spiazzando Ragone. È il gol del definitivo 2-1 che pone fine al cammino in Coppa dell'Athletic. L'undici di Vincenzo Giannusa tornerà in campo domenica, ore 14.30, al "Sorrentino" di Trapani contro l'Accademia Sport Trapani, nel match valido per la decima giornata del campionato di Eccellenza girone A.