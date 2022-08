Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata del primo turno: vincono Parmonval, Misilmeri e Resuttana

Si sono da poco concluse le gare d'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, in quello che è il primo appuntamento della stagione in attesa dell'inizio del Girone A, in programma settimana prossima. Le sei squadre palermitane si sono incrociate tutte fra di loro.

Nella prima sfida, disputata ieri la Parmonval ha sconfitto per 2-1 il neopromosso Casteldaccia: il discorso qualificazione resta aperto in vista del retour match al Fiorilli. Vittorie più pesanti invece per Don Carlo Misilmeri e Resuttana San Lorenzo. I biancorossi vincono 3-1 il derby dell'Eleuterio contro Marineo; i nerorosa piegano 3-0 il Cus al Pasqualino di Carini. Qui sotto la panoramica completa dei risultati delle squadre del girone A.

Akragas-Pro Favara 3-0

Don Carlo Misilmeri-Oratorio San Ciro e Giorgio 3-1

Gela-Nissa 2-2

Leonfortese-Enna 1-1

Mazarese-Mazara 1-1

Parmonval-Casteldaccia 2-1 (giocata ieri)

Resuttana San Lorenzo-Cus Palermo 3-0

Sciacca-Castellammare 0-0