Coppa Italia di Eccellenza, il Resuttana San Lorenzo si aggiudica il derby contro la Parmonval

Finisce 4-1 il match di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza tra Resuttana San Lorenzo e Parmonval. I ragazzi di Aprile tengono bene il confronto solamente nel primo tempo, poi i nerorosa dilagano. Parmonval in vantaggio dopo sei minuti di gioco, grazie alla rete di Rappa. Il Resuttana reagisce praticamente subito, cercando la via della rete. Il pari arriva poco prima della mezz'ora, a firma di Giampiero Clemente, che dagli undici metri non sbaglia.

Il primo tempo va in archivio sul parziale di 1-1: giusto l'equilibrio della prima frazione di gioco.

Nella ripresa, però, il Resuttana spinge subito forte facendo valere la grande esperienza in campo dei suoi senatori. La Parmonval appare in difficoltà, il Resuttana muove la palla velocemente creando non pochi problemi alla difesa ospite. E' Marco Clemente a siglare il gol del sorpasso, quindi arriva il tris con Rizzo. Cala il poker, infine, Pucci, mettendo una seria ipoteca al passaggio del turno per i suoi.