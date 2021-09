Coppa Italia Eccellenza: il derby palermitano va alla Parmonval

Alla fine è la Parmonval ad aggiudicarsi il derby tutto palermitano contro il Cus nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Decisivo nell'ottica del doppio confronti si è rivelato il match di ritorno disputato al Lo Monaco. A spuntarla è stato infatti il club di Mondello al termine di un incontro combattuto giocato in condizioni non semplici a causa del campo pesante.

Il gol del definitivo 1-0 è stato realizzato nella ripresa e porta la firma dell'ex Cus Serio che ha battuto Mortillaro con un tiro dalla distanza di pregevole fattura. La squadra allenata da Ferrara per poco non è andata vicino al gol che le avrebbe regalato il pass per gli ottavi con Bonanno il cui tentativo potente si è infranto sulla traversa dopo la deviazione di Tarantino.

Agli ottavi di finale approdano dunque i ragazzi allenati da mister Rinaudo che in attesa dell'inizio del campionato domenica prossima si regalano una soddisfazione importante ottenuta contro un valido avversario.