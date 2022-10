Coppa Italia di Eccellenza, ritorno degli ottavi di finale: Misilmeri vince ai rigori contro Enna

Allo stadio “Giovanni Aloisio” di Misilmeri la Don Carlo batte ai calci di rigore Enna, ribaltando così la sconfitta rimediata nel match di andata. Al termine dei novanta minuti il risultato era lo stesso di quanto visto nell'incontro dello scorso 28 settembre ma a parti invertite. Così, la qualificazione è stata decisa dagli undici metri: ad ottenere il ticket per i quarti è la Don Carlo, Marino neutralizza il rigore decisivo di Agudiak.

La gara comincia con ritmi gradevoli, scandita da un buon giro palla da entrambi i lati. I padroni di casa costruiscono buone occasioni, grazie ad una manovra fluida che impensierisce la difesa avversaria. Poco prima della fine del primo tempo arriva il vantaggio della squadra allenata da Utro, grazie al solito Balistreri: è il bomber a sbloccare il match, si va al riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo, così come nel primo tempo, con grande grinta e al 66’ trovano il gol del 2-0: è Mendola a scrivere il proprio nome sul referto del direttore di gara. Gli animi si scaldano, nervi tesi in campo: Prestia viene espulso e lascia Enna in inferiorità numerica. Al triplice fischio il risultato è ancora sul 2-0, pertanto per decidere chi passa il turno occorre andare ai calci di rigore.

Dal dischetto fatale per Enna il rigore calciato da Agudiak, neutralizzato da un ottimo intervento di Marino.

La Don Carlo Misilmeri festeggia sotto la pioggia il passaggio del turno, al termine di una partita che ha visto la squadra di Utro mettere in campo una prestazione degna di nota.