Coppa Italia, il Palermo esordirà al Tardini contro il Parma: all'orizzonte c'è il Napoli di Conte

La stagione 2024-25 del Palermo comincerà ufficialmente il prossimo 11 agosto. La squadra di Dionisi affronterà nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia il Parma: la gara si giocherà in trasferta, al Tardini alle 18.30. La Lega Serie A, infatti, ha comunicato ufficialmente le date della competizione con il tabellone completo.

Quest’anno ci sarà una modifica regolamentare rispetto alle annate precedenti e valida per le prossime tre stagioni. Il tabellone formato da 40 club sarà preceduto da un turno di qualificazione preliminare che permetterà di completare l’organico delle squadre partecipanti arrivando a quota 44 (tutti i club di Serie A, di Serie B e 4 di Serie C).

Se i rosanero dovessero superare il turno affronterebbero la vincente del match Napoli-Modena. La novità proposta per la stagione attuale è l'assenza dei tempi supplementari: tutti i match, escluse le semifinali, saranno in gara unica e, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, troveranno il loro esito ai calci di rigore. Supplementari che entreranno in gioco solamente per semifinali e finale.