Palermo, tutti convocati da Corini per il ritiro di Girona: manca solo Nedelcearu, impegnato in Nazionale

Il Palermo ha comunicato, da pochi minuti, l'elenco dei calciatori che partirà alla volta di Girona, sede del ritiro rosanero da domani sino al 25 marzo. I rosanero, in terra catalana, inizieranno a preparare il match che li attende alla ripresa del campionato, contro il Parma al Tardini. Il Palermo, grazie alla vittoria ottenuta contro il Modena, ha scavalcato proprio gli emiliani che hanno perso a Como 2-0. Tutti a disposizione di Corini, compresi gli infortunati che continueranno il percorso di recupero in Spagna. Non ci sarà Ionut Nedelcearu, convocato dalla nazionale rumena per le gare internazionali di qualificazione agli Europei. Corini ha aggregato diversi ragazzi del settore giovanile: una bella esperienza per i giovani calciatori rosanero.

Questo l'elenco completo:

1 Grotta

2 Graves

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

7 Tutino

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Masciangelo

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

16 Stulac

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

26 Verre

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

48 Bettella

79 Lancini

(Assente Ionut Nedelcearu, impegnato con la Nazionale rumena)

Aggregati dal Settore Giovanile: