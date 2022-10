VIDEO | "Stai zitto", l'urlo dei tifosi a Di Mariano dopo la scoppola di Terni

"Stai zitto! Di Mariano, stai zitto!". L'attaccante esterno palermitano, nipote di Totò Schillaci, è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi rosanero arrivati allo stadio Liberati di Terni, al termine della partita conclusasi con la quinta sconfitta in otto gare della squadra di Corini. I giocatori alla fine della partita sono stati chiamati sotto il settore ospiti per un chiarimento. In un video, che sta girando parecchio su Whatsapp, si vede proprio Di Mariano che a un certo punto replica alle contestazioni dei fan rosanero. Una reazione che non sembra essere piaciuta a diversi supporter che hanno invitato lo stesso Di Mariano a rimanere in silenzio. "Sangue e sudore" hanno chiesto i tifosi alla squadra che ha successivamente raggiunto gli spogliatoi.