Contatto Damiani-Antenucci, Corini non fa polemiche: "Ci stava il fallo ma accettiamo il verdetto del campo"

Alla fine della giostra il bicchiere è mezzo pieno. Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è soddisfatto per quanto fatto dalla sua squadra nella sfida contro il Bari, che ha visto i rosanero passare in vantaggio e tenere bene il campo prima del fisiologico calo e del gol del pari che ha coronato il forcing barese. In merito all'episodio dell'1-1, nato dal contatto al limite tra Damiani e la punta biancorossa Antenucci, l'allenatore bresciano non recrimina: "La sensazione è che ci potesse stare il fallo - ha spiegato - non ho ancora rivisto l'episodio ma accettiamo il verdetto del campo anche in questo tipo di situazione".

Corini ha espresso le sue considerazioni sulla gara: "E' stata una bella partita - ha affermato - in cui le due squadre hanno giocato cercando di superarsi sempre attaccando: penso sia stata godibile anche per gli spettatori per altro in uno stadio pieno con un campo bellissimo che ha permesso anche ai nostri giocatori di esprimere le qualità tecniche".

L'allenatore del Palermo ha poi parlato del risultato finale in relazione alla storia del match: "Abbiamo creato le premesse per vincere - ha detto - e quindi c'è un pizzico di rammarico, ma bisogna dare risalto al fatto che il Bari non ha mollato costruendo le proprie occasioni: alla fine il pareggio ci sta anche perché alla lunga non avevamo cambi a centrocampo ed era saltato l'ingresso di Soleri che ha avuto un problema e non siamo riusciti a recuperarlo. Non ho potuto dare le energie che servivano alla squadra in quel momento".

Valente: "Ero sicuro che il gol fosse buono"

Autore di una buona prova nel ruolo di ala sinistra, Nicola Valente ha suggellato la sua gara con il gol del provvisorio vantaggio (primo assoluto in serie B per lui) con un bel tiro piazzato: una gioia inizialmente stoppata dall'annullamento dell'arbitro, poi rettificato dal Var.

Il numero 30 rosanero ha espresso in prima battuta le sue sensazioni personali sulla gara: " Sono felice - ha detto - sarebbe stato ancora più bello se avessimo portato a casa i tre punti ma è comunque una serata da ricordare davanti a questo pubblico contro una squadra così importante. Peccato potevamo fare bottino pieno ma si tratta comunque di un buon punto".

L'esterno del Palermo ha poi parlato del contropiede sprecato da Brunori, che ha preferito cercare il gol invece che servirlo in posizone favorevole e dell'iniziale annullamento della sua rete: "Io ho chiamato la palla a Matteo, lui sa comunque come fare i gol quindi non importa, mi fido di lui va bene così. Sull'annullamento della rete anche io ho avuto la sensazione dell'errore. In serie C quando facevo gol non esultavo mai subito, ma osservavo prima il guardalinee: stasera ho esultato subito perché ero certo della regolarità. Sono rimasto un po' così ma per fortuna il Var ha convalidato il gol".

In chiusura Valente si è soffermato sul gruppo e sull'arrivo del pari-ruolo Di Mariano: "Con Baldini avevamo creato uno spirito che ha portato il Palermo in B - ha concluso -. Ora questo spirito sta andando portarlo avanti con nuovi acquisti importanti che daranno ancora di più alla squadra. Non ci sono vecchi e nuovi ma dobbiamo essere bravi ad amalgamarci e ad essere partecipi. La concorrenza in una squadra forte deve esserci, se non c'è vuol dire che non lo sei. Giocatori come Di Mariano ben vengano perché alzano il livello, anche di quelli che devono sgomitare".