Palermo, il saluto amaro di Rinaudo: "A marzo avevo già capito tutto, pago solo io? Fa parte del calcio"

"Non ho alcun rammarico, questa esperienza mi ha fatto crescere tantissimo. Sognavo di portare in serie A i colori rosanero". Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo del Palermo, ha voluto salutare la piazza rosanero con una conferenza stampa: il dirigente palermitano ha incontrato i giornalisti al centro di Padel R2 sport, a Bagheria. Tanti i temi affrontati da Rinaudo: dalle operazioni mancate al perché abbia pagato soltanto lui la deludente stagione dello scorso anno, dal percorso fatto dopo la rinascita al sogno serie A. E' visibilmente emozionato il dirigente palermitano: per lui potrebbe iniziare presto una nuova avventura.

“Spero che un domani possa esserci un altro palermitano che possa fare quanto fatto da me - ha esordito -. Ringrazio Dario Mirri per l’opportunità che mi ha concesso, volevo dare qualcosa alla città. Sono un grande tifoso e lo sarò per sempre: spero di godere quanto prima dei risultati in campo. Ringrazio anche il City Football Group per la fiducia, abbiamo fatto un percorso importante. Mi sento orgoglioso di aver contribuito alla ricostruzione del settore giovanile, negli ultimi due anni Bogdani ha proseguito il cammino tracciato. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, non ho parlato spesso perché mi sono adattato alla linea societaria. A marzo avevo capito come sarebbe andata a finire la mia storia - ha proseguito - ma per come sono fatto io, che amo la precisione a livello maniacale, volevo comunque finire al massimo il mio lavoro. I margini di operatività sono sempre stati ampi, ho avuto il mio spazio con i procuratori. Questa esperienza mi ha fatto crescere, ho imparato abbastanza bene l’inglese e mi sento più completo professionalmente".

Il contratto di Rinaudo, scaduto ieri, non è stato rinnovato: per l'ex ds rosanero il rammarico di non essere riuscito a ottenere la promozione in A con i colori della sua città. "Rammarico? Ho sempre detto a mia moglie che avrei voluto portare il Palermo in serie A - ha dichiarato - ne sarei stato felicissimo. Il primo anno è stato complesso, ci allenavamo a Boccadifalco vivendo una situazione certamente non ottimale. Dovevamo salvarci e abbiamo sfiorato i playoff. Nella scorsa stagione si è alzata l’asticella: siamo partiti bene, poi troppi alti e bassi che hanno condizionato l'annata. La serie B è un campionato difficilissimo, le squadre sono attrezzatissime e c’è grande competitività. Non ho rimpianti, volevo solo realizzare il mio sogno di portare in A i rosanero".

Nel futuro prossimo potrebbe esserci una piazza di B, anche se Rinaudo ha rivelato di voler attendere ancora: "Ho parlato con tre club di B - ha chiarito - ma voglio un attimo aspettare per trovare la soluzione più giusta. Questo è il calcio, non sono sorpreso: quando ci sono grandi investimenti si cerca sempre di trovare nuove soluzioni. Per me il bicchiere è mezzo pieno: sono diventato più forte, è stata un’esperienza molto formativa. Sono focalizzato sul mio futuro, tra dieci giorni mi proietterò sulla mia prossima avventura. Accetto questa fine del mio percorso a Palermo, ho fatto tanti sacrifici e continuerò a farlo perché sono convinto che solo così si possono ottenere grandi risultati. Nessuno ama questi colori più di me: continuerò a tifare Palermo e a gioire per la mia città".

Uno dei momenti fondamentali, in negativo, della scorsa stagione è stato il pari di Cremona dopo il doppio vantaggio del primo tempo: da lì una parabola in discesa, sino alla fine della stagione. "A Cremona abbiamo vissuto qualcosa di stranissimo: dopo un primo tempo incredibile, nella ripresa è accaduto qualcosa di inspiegabile che ci siamo portati dietro da un punto di vista psicologico. Corini e Mignani secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, hanno compiuto un loro percorso. Il cambio in panchina? Beh è facile parlare a posteriori, però va detto che quando uno cambia nel calcio è perché c'è la convinzione che la nuova guida tecnica possa determinare un effetto diverso. Tutto ciò fa parte del calcio, i cambi ci possono stare così come non sempre l’esonero è la soluzione. Non esiste una formula vincente nel calcio - ha proseguito - noi lo scorso anno abbiamo acquistato dei calciatori che avevano esperienze importanti nella categoria. Pressione? Questa parola io faccio fatica a comprenderla. Ho sempre dato massimo sostegno a tutti, sia a Eugenio che a Michele: entrare al Barbera con 30 mila persone è qualcosa di incredibile. La pressione non deve esistere, se giochi a calcio farlo di fronte a uno stadio pieno è qualcosa di meraviglioso. I momenti negativi fanno parte di ogni squadra di calcio, così come di ogni famiglia: è impossibile non ci siano momenti duri, anzi è assolutamente normale. Il centro sportivo secondo me ha dato un plus importante alla società. Non ci sono stati, con grande franchezza, problemi di spogliatoio: i ragazzi erano uniti. I giocatori secondo me devono vivere un po’ più la città: quello credo serva molto, comprendi così quanto i tifosi tengano a questa maglia. Le esperienze passate, però, ti fortificano per il futuro".

Rinaudo poi ha parlato delle sue operazioni: quelle finalizzate e quelle soltanto sfiorate. "Segre - dice - è stata un’operazione importante, così come ho voluto fortemente quella di Diakitè. I ragazzi sono stati tutti eccezionali, tutti mi hanno chiamato per ringraziarmi del lavoro svolto: è stato un attestato di stima per me fondamentale. Coda avrei voluto portarlo a Palermo, sarebbe venuto subito a Palermo. Avendo Brunori forse non era l’ideale anche se secondo me è importante avere più giocatori importanti in rosa e lui in B fa ancora la differenza. Verde era un affare praticamente fatto, dispiace non si sia concretizzato. Soleri non volevamo darlo via, è stato vicino alla cessione ma poi col Modena quella doppietta cambiò tutto. E' un ragazzo eccezionale".

Secondo Rinaudo il futuro del Palermo è assolutamente roseo: "Con Gardini e Bigon ci siamo parlati con la massima serenità - ha svelato - ci siamo lasciati benissimo. Dionisi è un allenatore importante, giovane, con idee moderne: propone un bel calcio, ha già buone esperienze alle spalle. L’obiettivo del Palermo è andare presto in serie A, quindi i cambiamenti societari vanno letti in questo senso: si cerca di trovare la migliore soluzione per ottenere la promozione. Se si cambiano allenatori e direttore sportivo è normale che viene fatto perché serve migliorare i risultati, è evidente. Il calcio è un’impresa: devi ottenere dei risultati, altrimenti diventa tutto complicato".

L'ex ds, in chiusura, ha anche affrontato il capitolo Brunori: "Matteo è il giocatore simbolo di questa piazza, averlo ti garantisce almeno 15 gol. Credo che sia un giocatore importante - ha concluso - e fa gola a tanti club: serve risolvere però la situazione. E' un bomber, certamente sarà un caso da risolvere: il prosieguo o meno del suo percorso in rosanero va analizzato".