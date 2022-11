Buon compleanno Palermo: 122 candeline, i tifosi in festa davanti al Renzo Barbera

Centoventidue anni di storia, compiuti oggi. I tifosi rosanero, questo pomeriggio, hanno voluto festeggiare il compleanno della loro squadra del cuore. Tantissimi i tifosi del Palermo che si sono radunati nel piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera.

Cori di festa, vessilli, sciarpe e bandiere hanno colorato viale del Fante: erano presenti moltissime famiglie con bambini. L’atmosfera creatasi era quella delle grandi occasioni. La squadra di Corini, intanto, prosegue la preparazione in vista del match casalingo: i rosanero sono reduci dalla vittoria a Modena, che ha scacciato via la crisi di risultati e ridato gioia ai tifosi.

Oggi non solo i supporters rosanero hanno reso omaggio al club: anche i calciatori e Corini sono stati protagonisti di un video postato sui canali social del Palermo. Inoltre, diversi grandi ex del passato con le loro stories su instagram hanno dedicato un pensiero personale per il compleanno della società rosanero, ricordando il loro trascorso in Sicilia.