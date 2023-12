Como-Palermo, le probabili formazioni: brutta tegola per Corini, out Lucioni

Obiettivo continuità per il Palermo, impegnato domani pomeriggio al Sinigaglia di Como. La formazione rosanero vuole dare seguito al successo casalingo della scorsa settimana contro il Pisa. Contro la squadra di Cesc Fabregas, che ha espresso parole di elogio per Corini, servirà una prestazione importante. Anche se per il tecnico non ci sono buone notizie: saranno out infatti sia Lucioni che Coulibaly, due pedine fondamentali nello scacchiere rosanero.

Il difensore di Terni non figura nell'elenco dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla gamba destra; il senegalese, come comunicato nella giornata di ieri, non partirà a causa di una lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. Al posto di Lucioni dovrebbe giocare Nedelcearu, almeno così è plausibile pensare dopo le parole del tecnico alla vigilia. “Nedelcearu è pronto e ha grandi possibilità di partire dall’inizio – ha detto il Genio - la sua frustrazione è normale, ha avuto poco spazio visto che davanti aveva Lucioni, mentalmente lo vedo sempre pronto. È pronto per fare una grande partita domani, le valutazioni sul mercato le approfondiremo dopo queste ultime due partite dell’anno”.

Un altro dubbio di formazione riguarda la corsia di destra, visto che rientra dalla squalifica Mateju. Graves e Buttaro contendono potenzialmente la maglia al difensore ceco ma la sensazione è che possa essere il danese a spuntarla. “Graves ha fatto molto bene – ha chiarito Corini - ci pensavo da un po’, ha dato solidità e nel palleggio è bravo. Ha credenziali importanti per partire titolare col Como”. A centrocampo Gomes e Segre sono sicuri della maglia, la terza viene contesa da Henderson e Vasic: lo scozzese appare in pole position per rilevare Coulibaly. In avanti conferme per il trio che ha giocato contro il Pisa: Insigne e Di Francesco proveranno a mettere in campo il loro estro, a beneficio di capitan Brunori.

Le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1) Semper; Curto, Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo; Vignali, Verdi, Da Cunha; Cutrone.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Qui Como

“Sarà una partita difficile, Corini è un allenatore che mi piace perché gioca un calcio propositivo. Penso che ci sia il 50% di possibilità di vincere". Così, nella giornata di ieri, Cesc Fabregas ha presentato il match di domani elogiando il tecnico rosanero. L'allenatore spagnolo, da quando siede in panchina, ha ottenuto 3 vittorie, 1 pari e una sconfitta. Contro il Palermo sarà l'ultimo match da allenatore titolare, visto che scadrà la sua deroga: il suo posto verrà preso da Roberts. Il Como, in casa, ha perso soltanto un match: ad ottobre, contro la Cremonese.

Statistiche, precedenti e curiosità

Il Palermo è la prima cooperativa del gol, insieme al Cittadella, del campionato: 12 marcatori diversi andati a segno in questo girone di andata. I rosanero mantengono il primato, insieme al Parma, dei gol oltre il 90’: sei reti nei minuti di recupero. In particolare, nell’ultimo quarto d’ora, primato assoluto per la squadra di Corini: 11 reti dal 76’ in poi. Il Palermo è la squadra che ha beneficiato di più espulsioni a favore: sette rossi estratti contro i rosanero.

Otto le reti di testa siglate dal Palermo: è la squadra che ha segnato di più con questo gesto tecnico.

In termini di punti, come rendimento esterno, i rosanero sono la terza migliore squadra del campionato dopo Cremonese e Parma.

Un solo clean sheet per la squadra di Corini nelle ultime nove giornate: l’ultima porta inviolata risale a Palermo-Brescia dello scorso 8 novembre.

Brunori è a caccia di un record: in serie B con la maglia del Palermo non ha mai segnato per tre gare di fila.

Sono 46 i precedenti totali tra Como e Palermo, al Sinigaglia il bilancio è negativo: 10 vittorie dei padroni di casa, 9 pareggi e 4 blitz dei rosanero. L’ultima vittoria risale all’ottobre del 2003: fu un rigore di Eugenio Corini al 12’ della ripresa a decidere il match. L’ultimo pareggio risale al match della scorsa stagione, mentre il Como non vince dal 2001/02: in serie B, 3-0 con gol di Oliveira, Taldo e Music.

Il Sinigaglia evoca dolci ricordi ai tifosi rosanero: nel 1992/93 il Palermo vinse la finale di andata della Coppa Italia di serie C, 2-0 grazie ai gol di Buoncammino e Cecconi. I rosanero ipotecarono la conquista del trofeo nel match di andata.