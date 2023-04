Como-Palermo: ci sarà anche Nicolò Maja, il giovane sopravvissuto alla strage di Samarate

Allo stadio Sinigaglia di Como, lunedì pomeriggio, ad assistere alla partita tra i padroni di casa e il Palermo ci sarà anche Nicolò Maja: il ragazzo sopravvissuto alla strage di Samarate, ferito gravemente dal padre che prima gli aveva ucciso la madre e la sorella, adesso è nelle condizioni per poter accettare l’invito del Palermo. La società di viale del Fante negli ultimi mesi ha seguito il miglioramento delle condizioni di salute del giovane.

L’appello era stato lanciato dal nonno del ragazzo, che in diretta nazionale aveva parlato della passione del nipote per i colori rosanero. Da quel momento il club si è subito messo in contatto con il giovane convalescente in ospedale e a mesi di distanza il sogno di Nicolò può avversarsi. “Nicolò Maja? Siamo felici che possa venire alla partita – ha detto Corini in conferenza stampa - so che la società ha lavorato molto per realizzare il sogno di questo ragazzo: speriamo di potergli regalare una giornata completa, anche dal punto di vista sportivo”.

Lunedì il sogno di Nicolò si realizzerà: la squadra di Corini spera di poter regalare al suo tifoso speciale una vittoria.