Palermo, Valente in dubbio per la trasferta di Como: per l'esterno trauma al ginocchio

Nicola Valente è in dubbio per la trasferta di Como, in programma lunedì alle 12,30. L'esterno rosanero oggi ha svolto un lavoro differenziato, visto che nell'allenamento di ieri ha subito un trauma contusivo al ginocchio.

La sua presenza contro i lombardi, dunque, è a rischio. Domani è prevista un'altra seduta di allenamento in città, che appare decisiva per un'eventuale convocazione del giocatore. In ogni caso, sarà Eugenio Corini a dire se Valente ci sarà a Como o meno, visto che domani alle 12,45 è in programma la conferenza stampa.

Questa mattina il Palermo è tornato in campo al Renzo Barbera: i rosanero, come annunciato dal report della società, hanno effettuato attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.