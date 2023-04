Palermo, contro il Como possibile 3-5-1-1: Verre potrebbe giocare alle spalle di Brunori

“Il cambio di Verre è stata una scelta tecnica: facciamo fatica a reggere due punte con Valerio”. Così Eugenio Corini, al termine del match di sabato scorso contro il Benevento, aveva motivato il cambio del centrocampista romano alla fine del primo tempo.

Lunedì i rosanero giocheranno a Como, contro una squadra che adotta un modulo offensivo: un 3-4-1-2 piuttosto temibile, che richiede necessariamente compiti tattici ben precisi, soprattutto in fase di copertura. Ecco perché, per la trasferta in Lombardia, non sarebbe azzardata l’ipotesi di un Verre a supporto di un’unica punta, capitan Brunori.

Verre ha dimostrato di saper e poter cambiare l’inerzia della manovra offensiva: il suo arrivo ha aumentato notevolmente la qualità del gioco, la sua visione degli spazi appare necessaria a questa squadra. Interpretando le dichiarazioni di Corini, dunque, non è impossibile vedere a Como un Palermo con un 3-5-1-1. L’infortunio di Saric costringe il Genio a sostituire il bosniaco in mezzo al campo. Broh ha dato dinamismo e strappi interessanti nel match contro il Benevento, oltre al gol siglato e poi annullato. Ecco perché è lui il favorito per sostituire Saric.

Schierando Verre più avanzato, Corini potrebbe contare su un centrocampista di quantità in più, lasciando “libero” Verre di inventare. Peraltro, il calciatore romano accentrerebbe il proprio raggio d’azione e graviterebbe nell’orbita di Brunori, diventando un’arma molto interessante per l’attacco rosanero: meno punti di riferimento agli avversari e più soluzioni in campo. Nella ripresa, poi, potrebbero subentrare Soleri o Tutino, in base all’andamento del match. Certamente cambierebbe la gestione dei cambi, se Verre giocasse più avanzato, perché Corini avrebbe soltanto un’alternativa a centrocampo come soluzione a partita in corso. Il Genio rifletterà su cosa fare, la gara contro il Como si avvicina.