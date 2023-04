Tifosi palermitani pronti a invadere Como, Corini studia nuove mosse a centrocampo

Prosegue la marcia di avvicinamento dei rosanero alla trasferta di Como: il match è in programma lunedì alle ore 12:30. Oggi allenamento mattutino per gli uomini di Eugenio Corini. Al Renzo Barbera, come comunicato dal report della società, la squadra ha svolto un'attivazione e circuiti in palestra, un circuito tecnico, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Contro il Como sarà certamente assente Dario Saric, che potrebbe rientrare per l'ultima giornata, in casa contro il Brescia. Il suo posto viene conteso da Damiani, Segre e Broh.

Lunedì previsto un altro esodo dei tifosi rosanero a Como: il settore ospiti è già esaurito e l'impianto va verso il sold out.