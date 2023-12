Follia di Marconi allo scadere, il Palermo butta via la vittoria: a Como finisce 3-3

Il Palermo di Eugenio Corini torna da Como con un punto ma con tanti rimpianti: i rosanero pareggiano 3-3 al termine di una pazza partita. La squadra paga a caro prezzo una clamorosa ingenuità di Ivan Marconi: sul risultato di 3-2 a due minuti dal novantesimo il difensore centrale, a palla lontana, rifila un pugno a Curto e determina il calcio di rigore del 3-3 segnato da Verdi. Dopo un primo tempo sontuoso caratterizzato dal vantaggio di Di Francesco, nella ripresa i rosanero cominciano malissimo: prima subiscono il pari di Cutrone, quindi il sorpasso firmato da Gabrielloni. Gli uomini di Corini però reagiscono e trovano il pari con Segre di testa, al terzo gol di fila. Il Palermo ci crede e torna avanti al minuto 82 con Graves, bravo di testa a battere Semper sulla pennellata di Stulac. A due minuti dalla fine la follia di Marconi: rosso diretto per un pugno allo stomaco di Curto, rigore assegnato all'on field review e rete siglata dagli undici metri da Verdi.

Un pareggio che, in virtù del risultato del Venezia, mantiene inalterato il distacco dalla seconda posizione: la promozione diretta rimane a cinque lunghezze. Una prestazione che conferma come il Palermo sia quasi fuori dalla crisi: dopo il sorpasso dei padroni di casa la formazione di Corini non si è scomposta, trovando il pari e il controsorpasso. Forse, senza l'ingenuità clamorosa di Marconi, i rosanero starebbero festeggiando una strepitosa vittoria. L'ennesima occasione sprecata, il dato positivo è rappresentato dai 3 gol segnati per la terza partita di fila. La difesa, invece, conferma il momento no.

Le scelte iniziali

Corini non smentisce le sensazioni della vigilia: 4-3-3 con Graves a destra al posto di Mateju (in panchina) e al centro la coppia formata da Nedelcearu e Marconi; in avanti confermatissimo Insigne. Fabregas, a sorpresa, rinuncia a Verdi. I rosanero cominciano all’attacco: dopo dieci secondi primo giro dalla bandierina, dopo un minuto Marconi sfiora il vantaggio di testa. Il Como non riesce a sviluppare gioco, i rosanero coprono molto bene gli spazi in campo. La pressione degli uomini di Corini è alta e non consente ai padroni di casa di uscire in maniera pulita. Al 17’ il Palermo si porta in vantaggio: splendida imbucata filtrante di Gomes e Di Francesco col mancino batte Semper. Meritata la rete rosanero, padroni del campo e piuttosto attenti su ogni disimpegno.

Il giro palla del Palermo è rapido, efficace, concreto; il Como appare in difficoltà nei movimenti in fase di non possesso. Al 27’ Insigne sfiora il raddoppio con la specialità della casa: il tiro a giro si stampa sulla traversa, anche grazie alla mano di Semper provvidenziale. Henderson trasforma, agendo da trequartista, il 4-3-3 in 4-2-3-1: tatticamente i rosanero danno parecchio fastidio agli avversari. Le formazioni tornano negli spogliatoi sul parziale di 0-1: miglior primo tempo della stagione per gli uomini di Corini. I rosanero sono stati pressoché perfetti: alta pressione sul possesso avversario, giro palla rapido ed efficace, tenuta atletica convincente, riconquista del pallone veloce, difesa attenta.

La ripresa comincia male ma i rosanero reagiscono

Ad inizio ripresa nei rosanero entra subito Aurelio al posto di Lund; nel Como fuori Cassandro e dentro Chaja, out anche Baselli per Gabrielloni. L’avvio del secondo tempo è shock per i rosanero: dopo 28 secondi Cutrone va in gol e firma il pari. L’esperto attaccante, tutto solo, svetta di testa e batte Pigliacelli: difesa rosanero disattenta. Il Palermo prova a reagire subito, Di Francesco non finalizza un bel contropiede con il Como scopertissimo: l’esterno avrebbe potuto premiare l’inserimento di Segre o la sovrapposizione di Insigne invece di calciare debolmente.

Le squadre concedono più spazi, capovolgimenti da una parte e dall’altra. Al 58’ il Como ribalta il match: Gabrielloni con il destro batte Pigliacelli, dopo un’azione sviluppatasi sull’out di destra. Aurelio disastroso nella copertura difensiva prima dell’assist vincente di Curto. Al 62’ occasione clamorosa per il pari rosanero ma il tiro di Di Francesco viene deviato in angolo. Passano soltanto dieci secondi e sugli sviluppi ecco il pari: Segre stacca di testa su assist al bacio di Brunori e fa 2-2. Proteste del Como dopo la rete: secondo i padroni di casa sul tiro di Di Francesco non ci sarebbe stata alcuna deviazione di Semper. Il protocollo Var, però, non ammette revisione postuma. Terza rete di fila per Segre, dopo i gol di Parma e quello casalingo col Pisa.

Cambi per Corini: out Henderson e Di Francesco, dentro Vasic e Di Mariano. Al 78’ problemi per Gomes, costretto ad uscire: al suo posto Stulac. Al minuto 82 i rosanero tornano in vantaggio: Stulac pennella su calcio di punizione e Graves di testa batte Semper. Fabregas inserisce Cerri e Verdi per Cutrone e Da Cunha; Corini risponde con Mateju per Insigne. Al minuto 88' ingenuità assurda di Marconi: pugno in area a Curto e calcio di rigore assegnato all’on field review. Rosso diretto per il difensore, dagli undici metri Verdi non sbaglia e firma il 3-3. Poco dopo chance per Cerri: bella parata di Pigliacelli e sulla ribattuta Sala centra il palo esterno. Nei minuti di recupero non succede più nulla, le squadre si dividono la posta in palio.

Tabellino e pagelle

COMO (3-5-2): Semper 6; Curto 6,5 (88’ Iovine sv), Odenthal 5,5, Solini 6; Cassandro 5 (46’ Chajia 6,5), Baselli 5 (46’ Gabrielloni 7), Abildgaard 6, Bellemo 6, Sala 5,5; Cutrone 6,5 (86’ Cerri sv), Da Cunha 5 (86’ Verdi 6,5).

Allenatore: Fabregas 6,5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Graves 7,5, Nedelcearu 5,5, Marconi 4, Lund 6 (46’ Aurelio 4,5); Henderson 6 (70’ Vasic 5), Gomes 6,5 (78’ Stulac 6,5), Segre 7, Insigne 6,5 (86’ Mateju sv), Brunori 6,5, Di Francesco 6,5 (70’ Di Mariano 5,5).

Allenatore: Corini 6,5.

Arbitro: Pairetto (Nichelino) 6.

Reti: 17’ Di Francesco, 47’ Cutrone, 58’ Gabrielloni, 63’ Segre, 82’ Graves, 91’ Verdi,

Ammoniti: 41’ Sala, 47’ Nedelcearu, 52’ Marconi, 66’ Cutrone, 67’ Curto, 81’ Da Cunha,

Espulsi: 90’ Marconi.