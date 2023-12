Como-Palermo, l'amarezza di Corini: "Faccio fatica ad accettare il rigore, meritavamo di vincere"

"Meritavamo di vincere questa partita, faccio fatica ad accettare il calcio di rigore". Non usa giri di parole Eugenoio Corini, al termine del match pareggiato contro il Como: l'allenatore nel post partita è apparso visibilmente rammaricato dal risultato del Sinigaglia. Il Palermo, infatti, avrebbe meritato la vittoria: non soltanto per il gioco espresso ma anche per il carattere che aveva mostrato nel saper prima pareggiare e poi sorpassare il Como. La squadra paga carissimo un'ingenuità clamorosa da parte di Ivan Marconi.

“La squadra ha fatto una partita di grande livello - ha detto Corini a fine gara - nel primo tempo eravamo in dominio totale e dovevamo probabilmente fare un altro gol. Ad avvio ripresa becchiamo il pari e tutta l’inerzia positiva derivata dall’aver concluso il primo tempo in vantaggio viene persa. Il Como è stato bravo a ribaltarla ma noi siamo rimasti in partita e abbiamo prima pareggiato e poi trovato la rete del 3-2. Questa partita era da vincere - aggiunge il Genio con grande amarezza - faccio fatica ad accettare il calcio di rigore. Meritavamo un risultato diverso, voglio sottolinearlo. Ultimamente è una costante l’essere ripresi, è un peccato perché basterebbe poco per spostare la gara dalla nostra parte. Nello sviluppo globale del match abbiamo sofferto soltanto un quarto d’ora - ha concluso il tecnico rosanero - e questo credo sia il minimo sindacale contro un avversario qualitativo. L’avevamo ripresa e dovevamo vincerla. Stiamo trovando la quadra, il livello condizionale delle punte esterne è cresciuto e ci erano mancate nel momento critico. Vogliamo rimanere agganciati alle prime posizioni: se penso a come sarebbe stata la classifica se avessimo portato a casa tre punti a Parma e tre punti oggi possiamo capire tutto il nostro potenziale”.

Uno dei protagonisti del match è stato, ancora una volta, Jacopo Segre: terza rete di fila per lui, dopo il gol al Tardini e la rete decisiva contro il Pisa. “Abbiamo fatto una grande partita e c’è grande amarezza - ha esordito il calciatore - purtroppo sono i dettagli che fanno la differenza. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra – ha aggiunto Segre – la città e noi meritiamo qualcosa di importante. Il mister e lo staff sanno dove dobbiamo migliorare, serve maggiore concentrazione nei minuti iniziali della ripresa. Dobbiamo lavorare su queste cose, adesso pensiamo al match contro la Cremonese e cercheremo di non ripetere gli stessi errori”.