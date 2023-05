Palermo, il rammarico di Corini: "Dovevamo vincere ma continuiamo a credere ai playoff sino alla fine"

“Abbiamo fatto molto bene, controllando sempre il gioco. Abbiamo concesso il minimo sindacale: dovevamo vincere questa partita ma devo avere anche io pazienza perché fa tutto parte di un percorso di crescita".

Eugenio Corini è visibilmente rammaricato a fine partita dopo il pareggio ottenuto dai suoi a Como: due punti persi piuttosto che uno guadagnato. Lo sa bene il tecnico rosanero, che a fine gara ha analizzato la prestazione dei suoi.

"Siamo lì, ci sono ancora tre partite e dobbiamo cercare di vincerle - ha detto Corini - perché si aprirebbero scenari molto importanti. La squadra comunque reagisce, è organizzata e crea gioco. Abbiamo creato i presupposti per il raddoppio, siamo andati in area e abbiamo calciato, Gomis ha fatto un paratone su Verre: dobbiamo migliorare su questo step, perché è già successo in altre gare. Almeno due o tre vittorie ci mancano a mio avviso ma dobbiamo lavorare su questo aspetto. Abbiamo avuto il controllo del gioco, ci manca la rete che consolida il vantaggio: sono aspetti importanti, indubbiamente, ma fa parte della nostra crescita. In questo momento c’è un vento contrario che ci fa rimbalzare indietro. Dobbiamo lavorare sulla nostra mentalità. C’è rammarico nello spogliatoio, la sensazione è sempre quella di un’occasione mancata: i ragazzi ne sono consapevoli. Giocarci a tre gare dalla fine i playoff per me è importante, viste anche le previsioni e le richieste di inizio stagione. Io, sino a quando la palla rotola, voglio spingere perchè sono convinto che dobbiamo crederci fino alla fine".

A fine match ha parlato anche Alessio Buttaro, autore del gol del vantaggio: "Sono contento di aver giocato bene e di aver trovato il mio primo gol da professionista: non è andata totalmente come volevamo ma torniamo a casa pensando alle partite che restano. Ho fatto quello che il mister mi aveva chiesto, sono soddisfatto anche se dispiace per il risultato finale. Aver fatto la trafila nel settore giovanile della Roma ti dà esperienza - ha concluso il calciatore classe 2002 - sono contento del mio percorso svolto sinora qui a Palermo: la speranza è di fare sempre meglio. Quando mi allenavo con la prima squadra mi piaceva molto il carattere di Mancini, mi piace la sua attitudine in campo. Alla Roma sono cresciuto molto, penso adesso al presente e all’immediato futuro. Playoff? E' il nostro obiettivo, possiamo raggiungerli: noi daremo sempre il massimo, ci crediamo sino alla fine".