Come sarà il Palermo di City Group, ripartire da Brunori e guardare al modello Troyes

La svolta che porterà il Palermo ad entrare nel City Football Group è ormai prossima: la strada maestra è stata tracciata e battuta, resta solo un ultimo tratto ma decisamente in discesa e legato agli ultimi adempimenti tecnici prima dell'ufficializzazione, che sancirà formalmente un'intesa già in essere da tempo con il presidente Dario Mirri, che resterà massimo dirigente. In questo percorso la società rosanero e la holding emiratina si sono trovate e scelte: il gruppo facente capo al principe Mansour riconosce un valore importante al Palermo e a tutto quello che esso rappresenta, circostanza che la sta portando a investire sulla squadra del capoluogo. Con l'idea di partire e costruire dalla base attualmente esistente, dettaglio più dettaglio meno. A non essere certamente un dettaglio la permanenza in rosanero di Matteo Brunori, in cima alle priorità della holding.

Secondo indiscrezioni raccolte da PalermoToday da fonti vicine alla holding emiratina l'obiettivo del gruppo è quello di far crescere il Palermo sotto tutti i punti di vista senza però passare da una rivoluzione copernicana. In tal senso il modello di riferimento da prendere in considerazione è quello della squadra francese del Troyes attualmente in Ligue 1. Dopo averne acquisito la maggioranza nell'estate del 2020, quando il club era ancora in Ligue 2, la holding emiratina ha mantenuto a grandi linee il blocco tecnico e il parco giocatori.

Con la promozione nella massima serie ottenuta subito la squadra è stata rinforzata con l'acquisto di giocatori di categoria e tra questi solamente due (il difensore Palmer-Brown e il centrocampista Luka Ilic, fratello del calciatore del Verona) venivano dalla galassia del City Football Group. In questa stagione il club (che come il Palermo ha cambiato allenatore a gennaio) è riuscito a salvarsi con due turni di anticipo a scapito di compagini blasonate come il Bordeaux (seppur disastrato economicamente) e il Saint-Etienne, che assieme al Psg detiene il record di titoli vinti in Francia.

In questo contesto il parco giocatori importante a disposizione del City Football Group può rappresentare una risorsa tecnica in più ma non certo il fine ultimo o il serbatoio principale. L'idea è dunque quella di poter migliorare ulteriormente su tutta la linea quello che di buono già c'è. Proprio in nome di questa continuità, la partita da giocare per l'acquisizione dalla Juventus di Matteo Brunori diventa importante: il centravanti infatti è nella lista dei desideri del gruppo emiratino, intenzionato seriamente a tenerlo in rosanero dopo la stagione vissuta da mattatore assoluto con 29 gol.

Per quanto riguarda la definizione dei quadri dirigenziali, al netto della permanenza di Dario Mirri come presidente, resta invece tutto in divenire: non ci sono stati "casting" e nulla è stato ancora deciso. Tutte le valutazioni sul nuovo organigramma verranno fatte progressivamente e dunque nessuno scenario è effettivamente da escludere.