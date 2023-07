Obiettivo A, Claudio Gomes non si tira indietro: "Dobbiamo centrarlo, l'anno scorso non ci siamo riusciti"

"Vogliamo migliorare il risultato dello scorso anno perché sappiamo bene che non siamo riusciti a raggiungere quello che volevamo. Ma questa stagione vogliamo fare meglio“. Così il centrocampista del Palermo Claudio Gomes in un'intervista al sito ufficiale del club rosanero. "Questo ritiro sarà per noi molto importante perché dobbiamo costruire le fondamenta per essere forti dall’inizio fino alla fine del campionato. Penso che abbiamo iniziato abbastanza bene, siamo una buona squadra, c’è molta qualità tra i calciatori e lo staff. Tutti sono disponibili e siamo molto contenti di iniziare la nuova stagione".

Gomes ripercorre i suoi primi momenti in rosanero: “Quando sono arrivato in Italia sono rimasto sorpreso. La Serie B è un campionato prestigioso. Ho trovato un gruppo che lavorava già insieme e ho avuto bisogno di un po’ di tempo per rendere al massimo in campo. È stato facile perché mi hanno aiutato tutti, dai compagni ai dirigenti”. E sul contratto rinnovato col Palermo fino al 2027, dice: “Sono molto felice di aver prolungato il contratto il mese scorso con il Palermo perché per me è un’ottima opportunità per ripagare la fiducia che mi è stata data dal club e dai tifosi. Sono molto felice“.

"In questa stagione - aggiunge Gomes - vogliamo essere migliori dello scorso campionato per essere competitivi tra le squadre di alta classifica, tutti quanti nel club sono competitivi. Le dichiarazioni del direttore Gardini sull’obiettivo stagionale hanno dato a tutti fiducia e la giusta energia. Dobbiamo lavorare sodo tutti i giorni per raggiungerlo”.

Gomes commenta anche il calciomercato rosanero: “Sono già arrivati degli ottimi calciatori che saranno preziosi per noi perché la stagione sarà molto lunga e avremo bisogno di tutti. Ogni calciatore in squadra sarà importante quindi siamo felici che questi nuovi giocatori abbiano accettato di unirsi a noi perché abbiamo grandi ambizioni come club e come squadra”.