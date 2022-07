(Rosa)nero su bianco: c'è la firma per il closing, il Palermo passa al City Group

La data del primo luglio 2022 va segnata con un cerchietto rosso (o forse meglio rosanero) sul calendario dei tifosi del Palermo. E' infatti arrivata oggi la firma che mette il sigillo definitivo alla trattativa tra il City Group e il presidente Dario Mirri per il passaggio della società di viale del Fante alla holding emiratina dello sceicco Mansour. L'affare era già fatto da settimane, come riportato da PalermoToday, prima della finale playoff poi vinta col Padova, ma adesso è arrivato anche l'atteso closing. Nei prossimi giorni, probabilmente lunedì la conferenza stampa con l'annuncio ufficiale e la presentazione del nuovo management.

Una svolta storica per il club rosanero, dopo il fallimento del 2019 e i tre anni di gestione Mirri che hanno riportato la squadra dalla D alla B. Lo stesso imprenditore palermitano dovrebbe rimanere al timone della società con il 20% delle quote. La restante parte viene ceduta al City Football Group per una cifra che dovrebbe oscillare fra i 12 e i 15 milioni, tra parte fissa e bonus. Già confermati il ds Renzo Castagnini e, di conseguenza, anche Silvio Baldini in panchina. La prossima settimana dovrebbe essere quella di Giovanni Gardini, designato dagli sceicchi come amministratore delegato.