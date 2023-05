Palermo, Galassi (City Group) conferma Corini: "Non era nei nostri piani andare ai playoff"

"Al City abbiamo cambiato 4 allenatori in 15 anni. Abbiamo una filosoia molto semplice, praticamente aziendale, non possiamo modificare i vertici se li cambi ogni sei mesi, ogni anno o due, devi lasciare il tempo di programmare". Parole e musica di Alberto Galassi, consigliere d'amministrazione del Palermo FC e membro del board del City Football Group.

Galassi oggi pomeriggio è intervenuto a Tutti Convocati, programma di Radio 24. Dopo avere parlato della finale di Champions League che vede il Manchester City in lotta per il trofeo in finale contro l'Inter, ha parlato del Palermo.

"Siamo orgogliosissimi di avere il Palermo calcio in Italia, perché ha un potenziale enorme come gruppo City - ha detto -. Noi abbiamo scelto Corini allenatore e sarà l'allenatore del Manchester City Group a Palermo". Galassi ha quindi confermato il Genio anche per la prossima stagione. "Non è che ogni volta che vinci o perdi cambi allenatore - ha sottolineato -. Non possiamo cambiarlo dopo i playoff o per aver giocato male un tempo di un'ultima partita. Ok, ma non era nei nostri piani andare ai playoff. L'obiettivo era consolidarci e rimanere in Serie B, cosa che abbiamo fatto".