Il Resuttana la sblocca in diciotto secondi e batte il Carini: tredicesima vittoria stagionale per i nerorosa

Al Pasqualino la capolista vince di misura grazie al subitaneo gol di testa di Marco Clemente, non allargando il passivo anche per via dell’ottima prestazione del portiere rossoblù Giangreco. Mister Chinnici: “Abbiamo eliminato le scorie di Fulgatore, le vittorie di misura in cui crei tanto rischiando poco sono le più belle”