Il Città di Carini cerca riscatto a Raffadali, Virga: “Abbiamo avuto tante difficoltà ma adesso dobbiamo invertire la rotta”

Dopo la sconfitta contro il Casteldaccia al Fiorilli il Città di Carini, chiamato ad una ripartenza proibitiva in termini di calendario e resa complicata dal focolaio Covid avuto dalla squadra, ha dovuto cedere il passo anche al Lascari-Cefalù perdendo 3-0. Due sconfitte pesanti nel risultato che però non hanno compromesso nulla poiché i rossoblù restano a centroclassifica a sei punti di vantaggio dalla zona play-out del girone A di Promozione. Il tecnico del Carini Vincenzo Virga analizza il momento della squadra.

In prima battuta l’allenatore rossoblù parla della sfida persa domenica dando la sua chiave di lettura: “Abbiamo giocato un discreto primo tempo -afferma a PalermoToday -avendo anche qualche occasione da gol poi nel secondo tempo un nostro errore difensivo ha permesso loro di passare in vantaggio e da lì ci siamo disuniti. Loro sono andati sul 2 a 0 con un giocatore forte come Sferruzza che ha fatto la differenza in campo. Purtroppo abbiamo assenze importanti e chi ha giocato ieri deve prendere ancora la migliore condizione perché abbiamo avuto molto sfortuna durante la sosta: Covid quarantene e infortuni ci hanno messo in grande difficoltà ma adesso testa bassa e pedalare, ci aspetta una trasferta difficilissima ma dobbiamo dare tutti il massimo e fare punti per una salvezza che sarebbe un’impresa vista la giovane rosa e la difficoltà di un campionato che per livello si avvicina ad un’Eccellenza. Contro Lascari-Cefalù hanno fatto parte della gara sette Under che stanno mettendo sempre più esperienza ma abbiamo anche bisogno di recuperare gente come Troia, Cancila .Lentini, Bonavita e ritornare alla forma migliore, ma già da domenica mi aspetto una prova di carattere”.

La testa per il tecnico del Città di Carini adesso è tutta alla trasferta contro il Raffadali di mister Falsone, anch’esso candidato ad un torneo di vertice: “Domenica affrontiamo una delle trasferte più difficili del campionato - conclude - contro una squadra che sta facendo bene con parecchi giocatori di categoria e una società che ha sempre fatto calcio in una certa maniera, ho avuto l'onore di giocare nel Raffadali parecchi anni fa quindi conosco bene l'ambiente dove mi sono trovato benissimo, ho conosciuto delle persone serie quindi ho veramente un bel ricordo. Sarà una gara difficilissima ma noi dobbiamo cambiare rotta: sappiamo che abbiamo avuto tanti problemi ma dobbiamo lavorare tanto per ritornare quelli del girone di andata ed ottenere una salvezza miracolosa visto le difficoltà che ho già elencato in un campionato che come detto da molti si avvicina ad una mini eccellenza. Sarà dura ma daremo il massimo come sempre".