Il Palermo ricomincia la rincorsa alla Serie A da Cittadella: le probabili formazioni, convocato Lucioni

Domani pomeriggio al Tombolato inizierà il nuovo anno dei rosanero: la prima sfida del 2024 sarà lontano da casa, contro il Cittadella di Gorini. Un anno che i tifosi sperano di iniziare in cadetteria e concludere nella massima serie. Inutile girarci intorno, l’obiettivo è e deve essere la promozione in serie A. Magari dalla porta principale, visto che l’importantissima vittoria nel boxing day di Santo Stefano ha riportato i rosa a sole tre lunghezze dal secondo posto.

Per Corini pochi dubbi di formazione, con molte conferme rispetto all’ultimo match del 2023. Marconi, nonostante la squalifica, partirà comunque con il resto del gruppo. Una buona notizia per il Genio: Lucioni ha recuperato e torna tra i convocati, anche se difficilmente giocherà dal primo minuto. A onor del vero va detto che Corini ha già dimostrato di voler “rischiare”, come quando schierò Coulibaly, convalescente con due allenamenti sulle gambe, contro il Brescia. In quel caso, peraltro, la scelta pagò perché il senegalese segnò il gol vittoria.

Sulla destra il danese Graves dovrebbe essere confermato, panchina per Buttaro e Mateju; sull’altra fascia spazio a Lund. A centrocampo si profila un ballottaggio Gomes-Stulac, visto che il francese non è al meglio. Probabile impiego dal primo minuto per lo sloveno in cabina di regia, anche se quanto detto per Lucioni vale anche nei confronti di Claudio Gomes. Corini rifletterà sino a domani mattina prima di sciogliere il dubbio. Coulibaly non figura nell’elenco dei convocati, al suo posto conferma per Henderson. L’altra maglia va al più in forma del recente periodo rosanero, ossia Segre. In avanti confermato il trio sceso in campo contro la Cremonese: Insigne, Brunori, Di Francesco. Di Mariano, non al 100% per aver rimediato un affaticamento muscolare nei giorni scorsi, si accomoderà in panchina.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Magrassi, Pittarello.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Qui Cittadella

"Domani affronteremo una delle favorite, il Palermo è costruito per andare in Serie A ma ce la giocheremo da Cittadella, a viso aperto: all'andata abbiamo meritato di vincere al Barbera, non vedo perché non si possa fare domani". Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, ha presentato così la sfida di domani contro i rosanero. "Abbiamo lavorato in vista della partita - ha precisato Gorini - stanno tutti abbastanza bene, a parte Amatucci che ha un fastidio dove si era fatto male a Modena, e Sanogo che ha un principio di polmonite, fortunatamente preso in tempo, ma deve stare fermo. Sottini è invece recuperato, ha fatto due gare con la Primavera, ma abbia sei centrali in rosa e sono un po' tantini: purtroppo il ragazzo ha avuto un problema fisico al tendine e noi abbiamo dovuto prendere Negro. La formazione ancora non l'ho scelta - ha concluso l'allenatore - ho tempo per farlo".

Statistiche, precedenti e curiosità

Il Palermo non ha mai perso in trasferta contro il Cittadella: il bilancio è di 3 pareggi e 2 vittorie. I successi sono relativi alla stagione 2013/14 (reti di Hernandez e Pisano) e alla stagione 2018/19 (rete di Falletti). Un match, terminato in parità, si giocò all'Euganeo di Padova: era il Palermo di Bortolo Mutti, stagione 2001/02 (reti di Marco Aurelio e Bombardini).

Palermo migliore cooperativa del gol: 14 marcatori diversi andati a segno in questa stagione. Il Cittadella, secondo, viaggia a quota 12 in questa speciale classifica.

Il Palermo ha segnato 7 gol nei minuti di recupero, ben 13 dal 76' in poi. I rosanero, con il Parma, sono la squadra che vanta il miglior fatturato gol/assist dalla panchina: 17 lo score dei rosanero (10 gol e 7 assist).

Si affrontano la squadra col secondo miglior attacco del torneo (32 gol) e una delle migliori difese (il Cittadella ha subito soltanto venti gol, terza miglior difesa insieme a Venezia, Bari e Brescia).

Per il Cittadella nelle ultime 8 giornate sei vittorie e due pareggi: cinque vittorie consecutive, quindi un pari, una vittoria e un altro pareggio.

Il Palermo non vince fuori casa dal lontano 7 ottobre: 2-0 al Braglia contro il Modena. Da allora, una sconfitta e tre pareggi consecutivi (Ternana, Parma e Como).

Rosanero a porta aperta da sette gare di fila, nelle quali hanno subito ben 14 gol: la squadra di Corini è tornata a segnare parecchio ma in difesa ha comunque mostrato alcune criticità.

Di Mariano ha segnato una doppietta al Cittadella nel match della scorsa stagione, prima di infortunarsi fino a fine stagione. A prescindere dalla doppietta, il palermitano segnò ai veneti anche nell'andata della finale playoff 2021 con la maglia del Venezia. Anche quando indossava la maglia del Novara siglò una rete al Tombolato.