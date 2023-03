La "pareggite" non spaventa Corini: "La squadra non muore mai, torneremo presto alla vittoria"

Quinto pareggio di fila per il Palermo di Eugenio Corini, al termine del match contro il Cittadella. L'allenatore rosanero ha analizzato, in mixed zone, la prestazione dei suoi: "Abbiamo concesso troppo in occasione del primo gol - ha esordito Corini - sul rigore Dario è entrato un pizzico in ritardo. Poi ci siamo ripresi col rigore segnato e con un bellissimo gol alla fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo approcciato bene la gara e siamo passati in vantaggio, ma su un cross concesso hanno trovato un colpo di testa vincente: c'è grande rammarico perchè avevamo avuto una grande spinta emotiva nel ribaltare il match".

I rosanero sono a secco di vittorie dallo scorso 5 febbraio, quando al Renzo Barbera riuscirono a battere 2-1 la Reggina. Il digiuno dai tre punti, adesso, comincia a farsi sentire anche se la classifica dice che la squadra di Corini è in piena corsa per un piazzamento nei playoff: il Parma dista solo due lunghezze.

"La vittoria manca da un po' - ha proseguito il tecnico rosanero - oggi avevamo creato le premesse per una giornata bellissima: peccato non aver vinto la partita. Questa è una squadra che non muore mai, sappiamo reagire alle difficoltà perchè comunque anche gli avversari hanno qualità e intraprendenza: l'importante è essere sempre dentro la partita. Serve lavorare con qualità, intensità, coraggio ed equilibrio. Vincere oggi sarebbe stato importante, avrebbe certificato un percorso di crescita ulteriore: rimontare due gol in casa al Cittadella è complicato, basta andare a vedere gli ultimi dieci campionati disputati da loro. A livello di prestazioni, secondo me, c'è una continuità importante: è vero, non abbiamo vinto, ma manca quella virgola che ci dia la spinta giusta. Mi piacerebbe vedere uno stadio che ci accompagna, venerdì sera contro il Modena, perchè vogliamo tornare a vincere tutti insieme. La zona playoff è lì, potevamo esserci dentro pienamente e con merito: dobbiamo trasformare le prestazioni importanti in vittorie. Serve perseveranza e fiducia, la vittoria arriverà presto".

Chiusura finale dedicata alla gestione di chi gioca meno, come per esempio Vido che ha comunque avuto un buon impatto sul match: "Ogni mio ragazzo non è mai ai margini del progetto, ci sono dei momenti durante la stagione dove magari qualcuno può soffrire il giocare meno: oggi Vido è entrato bene, ognuno ha la possibilità di scendere in campo e dimostrare il suo valore".