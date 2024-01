Palermo, l'amarezza di Corini dopo la sconfitta: "Non abbiamo saputo leggere i momenti chiave della gara"

"Se vogliamo crescere dobbiamo leggere i momenti topici della gara: oggi ci sono stati e potevano indirizzare la gara a nostro favore". Eugenio Corini, allenatore del Palermo, commenta così il ko rimediato dai rosanero al Tombolato: dopo un buon avvio la squadra è andata sotto e nella ripresa, rimasta in dieci per il rosso a Stulac, ha faticato molto.

"Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni - ha precisato nel post gara Corini - abbiamo preso gol su una rimessa laterale a nostro favore. Dopo il gol subìto siamo partiti bene nella ripresa sfiorando il pari con Brunori. Il rosso a Stulac poi ha complicato i piani: l’inferiorità numerica contro questo Cittadella non era facile da gestire. Ci abbiamo provato ma con un uomo in meno per più di 40 minuti non è semplice. Ribadisco che non abbiamo colto i momenti chiave della gara, se vogliamo fare un campionato di un certo tipo occorre migliorare su questi aspetti. Mi riferisco alla lettura di determinate azioni: saper difendere nel momento giusto, non prendere gol in situazioni nelle quali siamo in controllo".

Chiusura dedicata al mercato: così come accaduto nella conferenza stampa di giovedì prima della partenza, il Genio non ha voluto prendere posizione sul tema: "Mercato? Siamo concentrati sulle partite, i direttori stanno lavorando per migliorare la rosa. Vogliamo adesso fare una partita importante col Modena - ha concluso il tecnico - dobbiamo cercare di stare attaccati alla classifica".

A fine partita ha parlato anche Ceccaroni, certamente non una prestazione brillante per lui: "I dettagli contano in B - ha esordito Ceccaroni - nel primo tempo abbiamo giocato, poi abbiamo commesso degli errori. Non è facile ritrovare l’equilibrio - ha precisato il difensore - non penso sia un problema della difesa ma di collettivo. Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, noi difensori per primi. Dispiace non aver regalato una bella prestazione ai tanti tifosi che ci hanno seguito qui, speriamo di rifarci dal prossimo match. Il mercato ci distrae? Assolutamente no, pensiamo solo al campo".