Il 2024 del Palermo inizia a Cittadella, Corini: "Voglio una squadra coraggiosa. Mercato? Non commento"

"La squadra è in crescita, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi". Eugenio Corini presenta così la prima gara del girone di ritorno, in programma sabato pomeriggio contro il Cittadella. Al Tombolato i rosanero inaugureranno il nuovo anno, affrontando una squadra in salute: la formazione di Gorini ha concluso il girone di andata a quota 33 punti, uno in più rispetto al Palermo. Il tecnico rosanero conosce le insidie della gara ma chiede ai suoi di scendere in campo con coraggio. "E' stato un girone di andata oggettivamente particolare - ha esordito Corini - lo abbiamo interpretato partendo molto bene ma soffrendo tra ottobre e novembre. Occorre avere una certa stabilità, un equilibrio tra il momento positivo e quello negativo che abbiamo vissuto. Serve migliorare alcuni aspetti che hanno determinato delle criticità, abbiamo fatto in queste settimane un lavoro mirato e complessivo".

Nuovo anno, vecchi problemi in casa rosanero: il tecnico non potrà contare su alcuni elementi della rosa. Non ci sarà certamente Coulibaly, l'influenza ha fermato il centrocampista nella settimana del ritiro e ha interrotto il lavoro di riatletizzazione: potrebbe tornare a disposizione per il match contro il Modena. Anche Mateju e Gomes sono stati bloccati dalla febbre, Di Mariano invece ha rimediato nei giorni scorsi un affaticamento muscolare: per il palermitano, oggi, primo allenamento con la squadra. Lucioni domani proverà a sostenere la rifinitura prima della partenza: se il responso sarà positivo partirà con il resto dei compagni.

Corini ha scelto di non parlare del calciomercato, rinunciando a qualsiasi risposta sulle possibili trattative in entrata e in uscita: "La visione è volta a capire cosa migliorare - ha puntualizzato il Genio - quello che potremo fare lo faremo: non approfondirò il tema del mercato, in nessun ruolo, per nessun giocatore sia in entrata che in uscita".

Il Cittadella ha vissuto un periodo negativo in campionato, poi la vittoria al 97' al Barbera dello scorso 12 novembre ha riacceso l'entusiasmo e sono arrivati risultati importanti: "Il Cittadella è una squadra che attacca e difende bene - ha precisato Corini -. Accettano la sfida, di conseguenza dovremo capire quando alzare il ritmo e quando invece controllare il gioco per rompere il loro ritmo. Servirà giocare con coraggio, sarà una partita apertissima: rivedendo il match di ritorno della scorsa stagione al Tombolato troviamo molti spunti che potranno anche riproporsi sabato pomeriggio".

In chiusura l'allenatore rosanero ha dedicato un pensiero ai tanti tifosi che renderanno sold out il settore ospiti dell'impianto veneto: "So che ci saranno 1.500 supporter - ha concluso il tecnico - noi vogliamo rendere orgogliosa la nostra tifoseria. Sappiamo che si è riacceso l'entusiasmo, questo clima ovviamente va coltivato e dobbiamo essere noi, con i risultati, a mantenerlo: vogliamo regalare una grande prestazione sabato pomeriggio".