Verso Cittadella-Palermo, Broh termina prima l'allenamento: da valutare Marconi

Il Palermo di Eugenio Corini prosegue la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio, in trasferta, contro il Cittadella. Oggi allenamento pomeridiano a Boccadifalco per i rosanero: al Tenente Onorato è stato svolto un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e palle inattive a favore. Jeremie Broh, in via precauzionale, ha terminato la seduta prima del resto della squadra. Le condizioni del giocatore verranno monitorate nelle prossime ore. Ivan Marconi ha svolto un lavoro differenziato programmato: l'obiettivo è non forzare né rischiare il giocatore, sul quale comunque filtra ottimismo per il recupero. Lo staff lo valuterà giorno dopo giorno, anche se in difesa comunque Corini ha le alternative, considerando i recuperi effettivi di Graves e Bettella.

Il match di sabato è stato affidato a Luca Massimi. Il fischietto della sezione di Termoli sarà coadiuvato da Saccenti e Cipriani come assistenti e Maccarini come quarto uomo. Al VAR è stato designato l’arbitro Daniele Paterna.

Prima designazione con Massimi per i padroni di casa, per i rosanero è la terza volta in stagione: gli altri due precedenti sono Reggina-Palermo 3-0 del 3 settembre 2022 e Palermo-Bari 1-0 dello scorso 20 gennaio.

Il Cittadella spera di recuperare Giovanni Crociata, centrocampista goleador e pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Gorini: il palermitano è ai box per un problema al flessore e ha già saltato il match contro la Spal.

I veneti hanno un sistema di gioco molto simile al Pisa, un 4-3-1-2 che presenta caratteristiche tattiche affini a quelle dei nerazzurri. In questo senso, Soleri potrebbe prenotare nuovamente un posto in prima fila dal primo minuto. La squadra di Corini, dopo la rifinitura mattutina, partirà nel primo pomeriggio di venerdì alla volta di Padova.