Il Palermo cade al Tombolato, il Cittadella vince 2-0: il nuovo anno inizia con una sconfitta

Il 2024 inizia decisamente male per il Palermo: i rosanero vengono sconfitti 2-0 al Tombolato dal Cittadella. Una sconfitta, in uno scontro diretto, che rallenta la corsa della squadra di Corini. Dopo un buon avvio di gara, i rosa vanno sotto al 26’: Ceccaroni sbaglia la copertura, Pittarello serve Pandolfi in mezzo ed ecco il vantaggio. Prima della rete il Palermo aveva prodotto un buon gioco e aveva sfiorato il gol con Brunori. Nel secondo tempo, al 49’, Stulac si fa espellere per un'ingenua doppia ammonizione e lascia i suoi in dieci. L’inferiorità numerica è una batosta per i rosanero: la squadra va in difficoltà dal punto di vista atletico e non riesce più a sviluppare gioco. A dieci minuti dalla fine Vita firma il raddoppio per il Cittadella e spegne definitivamente le speranze di rimonta del Palermo.

Le scelte iniziali

Corini, che non siede in panchina per squalifica, conferma le previsioni della vigilia: Nedelcearu al centro della difesa con Ceccaroni, Graves e Lund agiscono sulle corsie. A centrocampo c’è Stulac al posto di Gomes: il francese non è al meglio. In avanti conferme per il trio che lo scorso 26 dicembre ha giocato dal primo minuto contro la Cremonese.

Il Palermo inizia bene il match, il giro palla rosanero è preciso e rapido. Segre garantisce strappi e break efficaci che creano superiorità, gli esterni agiscono puntuali e sviluppano gioco in ampiezza. Al 9’ Brunori cerca un cucchiaio mancino delicato che per poco non si insacca, il Cittadella risponde con una bella rovesciata di Pittarello e con un tiro dalla distanza di Carriero. Al 26’ il risultato si sblocca, è Pandolfi a portare in vantaggio i padroni di casa: Pittarello sguscia via facilmente a Ceccaroni e mette in mezzo un bell'assist a beneficio del compagno che batte con precisione Pigliacelli. Al 34’ chance per il pari per Henderson: lo scozzese, dopo aver addomesticato bene il pallone, angola troppo la conclusione verso la porta di Kastrati. La prima frazione di gara va in archivio con i padroni di casa in vantaggio.

Il secondo tempo

Dopo un minuto e mezzo dall’avvio della ripresa Brunori fallisce il pari, a tu per tu con Kastrati dopo un buon assist di Di Francesco. Al 49’ doppio giallo per Stulac: il Palermo rimane in dieci uomini. Clamorosa ingenuità dello sloveno, disastroso oggi in campo: lento e compassato, poco lucido in fase di gestione. Al 55’ Corini prova a ritrovare equilibrio, togliendo dal campo Henderson e inserendo Gomes. C’è anche Di Mariano, al posto di Insigne. L’inferiorità numerica fa perdere ritmo ai rosa, che fanno fatica dal punto di vista atletico. Il Cittadella gestisce bene il possesso palla, fraseggiando con qualità e precisione. Al 76’ triplo cambio per i rosanero: fuori Lund, Di Francesco e Brunori per Aurelio, Mancuso e Soleri. Tre minuti dopo ecco il raddoppio dei padroni di casa: ancora Pittarello mette in mezzo per Vita che da due passi firma il 2-0. Nei minuti finali non accade più nulla, il Palermo torna a casa senza punti e con l'amaro in bocca.

Tabellino e pagelle

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6,5, Pavan 6, Negro 6 (73’ Frare 6), Carissoni 6; Vita 6,5, Branca 6, Carriero 6,5 (73’ Kornvig 6); Cassano 6,5 (82’ Tessiore sv); Pandolfi 7 (65’ Maistrello 6), Pittarello 6,5 (82’ Magrassi sv).

Allenatore: Gorini 6,5.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Graves 5,5, Nedelcearu 5, Ceccaroni 5, Lund 4,5 (76’ Aurelio 5,5); Henderson 5,5 (56’ Gomes 6), Stulac 4, Segre 6; Insigne 6 (56’ Di Mariano 5,5), Brunori 5,5 (76’ Soleri sv), Di Francesco 5,5 (76’ Mancuso sv).

Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna) 5.

Arbitro: Massimi (Termoli) 6.

Reti: 26’ Pandolfi, 79’ Vita.

Ammoniti: 30’ Stulac, 95' Branca.

Espulsi: 49’ Stulac per doppia ammonizione.