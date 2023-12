"Ciao Vladimiro", presentata al Renzo Barbera la biografia ufficiale del giornalista Caminiti

Questo pomeriggio nella sala stampa dello stadio Renzo Barbera, è stato presentato il libro "Ciao Vladimiro", la biografia ufficiale del giornalista Vladimiro Caminiti. Il libro, scritto dal fratello Benvenuto, pubblicato da Titani Editori con prefazione di Riccardo Colao, ripercorre a trent'anni dalla sua scomparsa la carriera di "Camin". Palermitano doc, fu inviato speciale del quotidiano Tuttosport, innamorato della “Vecchia Signora”, "juventinologo" come amava definirsi e Poeta del Calcio. La sala stampa del Barbera era esaurita: presenti anche Dario Mirri, Eugenio Corini, Ignazio Arcoleo, Guido Magherini e in collegamento telefonico Fausto Silipo. A moderare l'incontro è stato il giornalista Giovanni Tarantino. Benvenuto Caminiti ha raccontato alcune vicende personali che lo hanno legato indissolubilmente al fratello: dagli inizi ai momenti più alti della carriera, senza dimenticare gli ultimi mesi della sua esistenza.

“Questo fratello 'strano' si metteva a scrivere ore ed ore - ha raccontato Caminiti - e io lo seguivo ogni mattina ed era bellissimo vederlo all’opera. Aveva un quadernetto nero sul quale scriveva almeno tre, quattro ore: si alzava beato, come avesse partecipato ad un convegno d’amore. Ero incuriosito dalla sua scrittura, lo pregai almeno due anni di farmi leggere i suoi appunti. Mi disse che ero troppo piccolo ma una mattina dimenticò il catenaccio con cui chiudeva il suo taccuino. Aprii il cassetto e presi il suo quaderno: avevo dieci anni e quello che ho letto era meglio dei “Miserabili”, di cui entrambi andavamo matti. Mi innamorai follemente della sua scrittura, era una prosa straordinaria".

Benvenuto Caminiti ha svelato, poi, la sua prima volta al Barbera: "Per anni gli chiesi di portarmi allo stadio - ricorda emozionato lo scrittore - lui andava in tribuna stampa e mi diceva che doveva lavorare e non poteva portarmi. Non avevo ancora otto anni e decisi di seguirlo: c’era Palermo-Torino. Vento, pioggia, freddo: era il 6 gennaio 1949. Abitavamo in via dei Cantieri, lo seguivo di nascosto a piedi lungo tutta via Sampolo. Arrivato allo stadio mi fermarono, bloccandomi: presi la mano di uno sconosciuto, ma quello negò di conoscermi. Uno steward mi vide e mi coprì col suo cappotto: mi disse che gli ultimi venti minuti saremmo entrati. Puntuali, a venti minuti dalla fine entrammo. Mi trovai di fronte gli scaloni dello stadio e ad Ettore, così si chiamava il ragazzo che mi aveva fatto entrare, gli dissi che non riuscivo a vedere nulla. Mi prese, mi mise sulle spalle: chiesi il risultato e mi dissero che il Palermo perdeva 2-0. Vidi questo rosa della maglia dei giocatori, offuscato dalla pioggia e dalle intemperie, e mi innamorai: fui folgorato dalla maglia del Palermo. Negli ultimi minuti i rosanero segnarono due gol e pareggiarono la gara: da allora divenni uno sfegatato tifoso rosanero".

Anche Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha avuto la fortuna di incrociare nel suo percorso Camin. "Io avevo vent’anni e venni acquistato dalla Juve - ha detto Corini ricordando la figura del giornalista palermitano - non c’erano i social e Tuttosport era il giornale di riferimento per la Vecchia Signora. Caminiti era il giornalista di punta ed era anche temuto dallo spogliatoio. Le sue pagelle erano sempre lette da tutti, lui mi pungolava e mi spingeva a fare meglio. Scriveva pagelle molto esaustive e una volta formulò un giudizio molto bello sulla mia prestazione in Coppa delle Coppe contro lo Standard Liegi. Quello che diceva Vladimiro faceva scuola e opinione".

Corini, poi, si sofferma sul proprio amore per lo stadio palermitano: "Io sono letteralmente innamorato del Renzo Barbera. Nell’estate del 1990 giocammo qui contro il Palermo, che allora militava in serie C. C’era Schillaci in campo, circa 50 mila persone penso. Molti erano sui gradini e l'impianto era stracolmo. L’anno successivo ci fu un triangolare con Milan e Cska Mosca".

Corini, infine, ha ribadito che il suo sogno è portare il Palermo in serie A: "Ho un sogno dentro al cuore - ha detto il tecnico - quando sento vibrare lo stadio è bellissimo: spero di rivivere la stessa stagione che ho vissuto qui da calciatore, quando abbiamo ottenuto la promozione in serie A”.

Anche il presidente rosanero Dario Mirri ha preso la parola: "Rispetto agli anni in cui Vladimiro scriveva di Palermo e del Palermo le cose sono cambiate - ha detto Mirri -. Fortunatamente ci sono stati eroi che hanno cambiato la mentalità della città. Non bisogna piangersi addosso, serve fare, agire: noi lo abbiamo fatto quattro anni fa e oggi il club è quello che sognavo da bambino. Una società sana, solida - ha concluso Mirri - che ci consente di camminare sempre a testa alta".

Il giornalista Riccardo Colao, infine, ha annunciato la creazione e la nascita di un Premio per la Letteratura Sportiva dedicato alla figura del grande inviato Caminiti nonché la proposta, al Sindaco di Palermo, affinché venga dedicata a Vladimiro Caminiti una strada nella sua città d’origine.