Chiamatela Zona Palermo, sette gol dopo il 90' ma anche sei punti persi

Chiamatela pure Zona Palermo. Doveroso, considerando le statistiche, ribattezzarla così. I rosanero, grazie alla rete segnata da Stulac al 97', sono la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero: sorpassato, in questa speciale classifica, il Parma.

Con la punizione dello sloveno, finita in rete con la complicità di Jungdal, sono 7 i gol arrivati dopo il novantesimo. Gli emiliani, invece, rimangono fermi a quota 6. Un dato abbastanza significativo, confermato da un'ulteriore statistica: la formazione di Corini è quella che ha realizzato più reti dal 76' in poi, 13 in totale.

Nell'ultimo quarto d'ora, in sostanza, il Palermo trova in attacco energie fisiche e mentali importanti. Ecco che, allora, da zona Cesarini (a proposito, il centrocampista che era solito segnare gol decisivi nei minuti di recupero iniziò la carriera nelle giovanili della Borgata Palermo, noto quartiere di Buenos Aires) a zona Palermo il passo è davvero breve.

Il rovescio della medaglia, però, è dato dai gol subiti: se è vero che in zona offensiva i rosanero sono abbastanza produttivi, va anche sottolineato come spesso proprio i minuti di recupero si siano rivelati fatali.

Al 91' arrivò il tiro a giro di Canotto che mise ko il Palermo in casa contro il Cosenza; al 97' Pandolfi regalò tre punti fondamentali al Cittadella, sempre al Barbera ; a Parma le due reti dei ducali sono state realizzate da Mih?il? e Charpentier al 91' e al 95'; a Como, infine, il rigore di Verdi, dopo l'ingenuità di Marconi, è stato siglato al 92'.

Migliorare la fase difensiva è il primo obiettivo per il nuovo anno, ormai alle porte: Corini non ha usato giri di parole per puntualizzare, ieri sera in sala stampa, come sia necessario registrare alcuni meccanismi difensivi.

Il successo di ieri sera, comunque, ha un peso specifico non indifferente: il Palermo ha chiuso il girone di andata a quota 32 punti, a sole tre lunghezze dal secondo posto. Concludere l'anno con vista sulla promozione diretta rappresenta, di certo, un fattore enormemente positivo. Lo scorso anno, giusto per fotografare la nuova stagione rosanero, la squadra di Corini girò a 24 punti, otto in meno.

Adesso i rosanero godranno di sette giorni di riposo, con programmi personalizzati di allenamento: la ripresa è fissata per giorno 3 gennaio. Dal mercato Corini si aspetta qualche rinforzo, soprattutto in difesa. Il ds Rinaudo è già a lavoro, il calciomercato non dorme mai.