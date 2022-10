Champions, stasera Borussia Dortmund-Manchester City: un palermitano accanto a Guardiola

Ci sarà anche un palermitano tra i "co-protagonisti" della partitissima di Champions League di stasera tra Borussia Dortmund e Manchester City che si disputerà al Signal Iduna Park, più noto come Westfalenstadion. Rosario Abisso è infatti stato designato dalla Uefa come quarto uomo per il match che di fatto deciderà il primo posto nel girone G della massima competizione europea.

Abisso - reduce da un buon arbitraggio domenica scorsa in Atalanta-Lazio - è stato inserito nella quaterna dei fischietti insieme al direttore di gara Davide Massa e ai due guardalinee Filippo Meli e Stefano Alassio. Al Var ci sarà invece Massimiliano Irrati. Borussia Dortmund e Manchester City sarà la partita di Haaland, il grande ex del big match di stasera. Fischio di inizio alle 21.

Il fischetto palermitano, imprenditore (tra un mese compirà 37 anni) ha diretto quest'anno in Serie A già cinque partite: di queste ben tre soltanto in queste mese di ottobre. In attesa di arbitrare una partita europea stasera si "accontenterà" di tenere a bada Guardiola e Terzi?.