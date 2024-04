Nuovo centro sportivo, anche Ceferin e Al-Khelaifi si congratulano col Palermo: "Investimento per il futuro”

Ieri è stata una giornata storica per i colori rosanero: il centro sportivo di Torretta è stato ufficialmente inaugurato. Una struttura all'avanguardia, che proietta il Palermo nel futuro e conferma quanto il City Group voglia investire sul club di viale del Fante. La notizia ha fatto il giro del web, varcando i confini nazionali, anche grazie alle tante leggende rosanero invitate dalla società che hanno documentato la giornata sui social. Due lettere, inoltre, sono arrivate al Palermo dai presidenti di Uefa ed Eca: Aleksander Ceferin e Nasser Al-Khelaifi hanno scritto alla società rosanero per complimentarsi per la nascita del nuovo centro sportivo.

"Questo evento è una pietra miliare significativa per il Palermo - scrive Ceferin - per il calcio in Sicilia e per la comunità in generale. Sono lieto di vedere come il vostro duro lavoro, la vostra dedizione e la vostra visione abbiano dato vita a questo importante progetto. Senza dubbio l'inaugurazione è un successo e una testimonianza dell'impegno del vostro club per il calcio, l'eccellenza e lo sviluppo della comunità”.

Gli fa eco anche il presidente del Psg: "Volevo estendere le mie sincere congratulazioni al Presidente Mirri e al Palermo per la costruzione del nuovo centro sportivo a Torretta. Mentre l'Eca entra in una nuova era di modernità e inclusione - afferma il numero uno dei club europei - trovo incoraggiante il desiderio del Palermo di far progredire il calcio europeo investendo nello sviluppo futuro e nella sicurezza non solo del gioco maschile, ma anche del calcio giovanile e femminile in Italia. Spero di avere l'opportunità di visitare presto il centro sportivo”. La prima tappa, di un lungo viaggio col City Group, è stata posta: il futuro è tutto da scrivere. E chissà che, un giorno, i rosanero non possano ospitare al Renzo Barbera il City stesso o il Psg in un match di Champions League.