Vincere per rimanere attaccati al treno promozione, per confermare il successo contro il Modena, per alimentare il sogno serie A. Domani sera il Palermo affronterà, in trasferta, il Catanzaro. Pochi i dubbi sulla formazione per Eugenio Corini: in difesa conferme per Graves sulla destra, al centro agiranno ancora Nedelcearu e Ceccaroni, a sinistra Lund. Diakitè, che ha conosciuto oggi i nuovi compagni nella rifinitura e ha avuto il primo impatto con Torretta e il nuovo ambiente, potrebbe entrare nella ripresa ma non è escluso che possa anche debuttare direttamente al Barbera contro il Bari.

In mezzo al campo sicuri di una maglia Segre (intoccabile) e Gomes. La terza viene contesa da Ranocchia ed Henderson: la sensazione è che, nonostante la buona prova dello scozzese contro il Modena, il nuovo arrivato dalla Juventus possa esordire dal primo minuto con la maglia rosanero. In attacco, vista la squalifica di capitan Brunori, le riflessioni del tecnico vertono sul ballottaggio Soleri/Mancuso. Soleri è galvanizzato dalla doppietta contro gli emiliani che ha regalato un successo fondamentale alla squadra e tutto lascerebbe pensare a un suo impiego dall’inizio, Mancuso attende da tempo una maglia da titolare. Molto dipenderà dal piano partita scelto da Corini, il tecnico scioglierà le riserve domattina.

Di Francesco invece verrà schierato, come di consueto, a sinistra mentre sulla corsia di destra occhio a Di Mariano: il "picciotto" potrebbe scavalcare nelle gerarchie di partenza Insigne. Il napoletano potrebbe accomodarsi in panchina ed entrare a partita in corso. Del resto, anche Corini ha elogiato in conferenza l’atteggiamento del numero dieci palermitano, entrato con spirito di grande disponibilità e sacrificio nel match contro il Modena.

La squadra di Vivarini sta vivendo un’altalena di risultati da settimane. Ecco perché la formazione di Corini vuole approfittarne. Come lo stesso Genio ha sottolineato ieri in conferenza, portare a casa l’intera posta in palio significherebbe far crescere notevolmente l’entusiasmo in città in vista dell’anticipo della prossima giornata: venerdì prossimo al Barbera arriva il Bari di Marino, la grande delusione del campionato. Un filotto di vittorie appare indispensabile per consolidare la classifica e mettere paura a chi sta sopra, anche perché i passi falsi riguardano praticamente tutte le squadre.

Le probabili formazioni

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Verna, Pompetti, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Soleri, Di Francesco.

Qui Catanzaro

I calabresi hanno ufficializzato l’arrivo di Jacopo Petriccione, centrocampista classe 1995. Prelevato dal Crotone dove ha giocato anche nella scorsa stagione, vanta una cinquantina di presenze in serie A e diverse esperienze in serie B. Vivarini dovrebbe confermare il classico 4-4-2 con la coppia offensiva Biasci-Iemmello.

Statistiche, precedenti, curiosità

Soleri ha giocato da titolare in questa stagione soltanto in un’occasione, in Palermo-Lecco (1-2) ed è stato anche capitano. Nelle ultime due sfide ufficiali a Catanzaro, peraltro, era titolare al Ceravolo. Soleri ha realizzato con la maglia rosanero 20 gol in gare ufficiali (19 in campionato, 1 a Cagliari in Coppa Italia). Di questi 20 centri, 18 sono stati realizzati da subentrato e 2 soli da titolare (nello scorso campionato contro Modena in casa e Parma al Tardini).

Il Palermo è la squadra ad avere il migliore fatturato, in termini di gol e assist, da calciatori partenti dalla panchina: 20 in totale, 12 reti e 8 assist. La squadra di Corini ha consolidato il proprio primato nella speciale classifica dei gol segnati nei minuti di recupero: dopo il 90’ i rosanero hanno realizzato ben 8 reti. Sono 15 i centri, invece, siglati dal 76’ in poi. Inoltre, il Palermo ha segnato 20 gol nell’ultima mezz’ora.

Il Catanzaro non pareggia da ben 14 partite: la squadra di Vivarini o vince o perde, in sostanza. Nel recente periodo zero mezze misure per i calabresi. Quattro sconfitte nelle ultime 5 partite, questo il bilancio dell’ultimo periodo per i giallorossi. Nelle ultimi 5 partite 11 gol subiti dal Catanzaro, di cui 6 nelle ultime due. Il Palermo non batte il Catanzaro da quasi 38 anni: era il lontano aprile 1986 quando al Barbera i rosanero riuscirono ad imporsi per 1-0. I rosanero hanno vinto solo due volte in Calabria, a conferma della tradizione negativa che accompagna i siciliani contro i giallorossi: nel 1946 e nel 1966.