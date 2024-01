Corini soddisfatto a metà: "C’è rammarico, potevamo vincere"

"C'è rammarico, la percezione della ripresa era di poter vincere la gara: abbiamo avuto le opportunità per farlo". E' soddisfatto a metà Eugenio Corini, al termine della sfida contro il Catanzaro: i rosanero hanno pareggiato 1-1, il gol di Segre è arrivato dopo la rete di Biasci che alla mezz'ora ha sbloccato il match.

Una buona prestazione per i rosanero, beffati da un gol sfortunato: tuttavia, resta l'amarezza per non aver portato a casa bottino pieno. Una vittoria, infatti, sarebbe stata fondamentale per mettere paura al Como, secondo in classifica. E' pur vero che il Ceravolo resta un campo ostico, anche storicamente per i rosanero: due soli acuti in Calabria, a conferma della tradizione negativa che accompagna i siciliani contro i giallorossi, nel 1946 e nel 1966.

"All'inizio potevamo sbloccare il risultato - ha detto Corini - poi prendiamo un gol da una punizione respinta, dove nel contrasto loro hanno avuto la meglio. Poi la squadra ha pareggiato all'inizio della ripresa, c'è rammarico per non aver vinto: ci prendiamo, comunque, la continuità nella prestazione. Il Catanzaro palleggia bene, non puoi lasciarti prendere dall'entusiasmo e non volevo perdere il controllo del centrocampo. Non avevo la doppia punta, ho optato per un centrocampo solido. Ranocchia ha alzato il livello della rosa, così come farà Diakitè: Filippo ha fatto vedere le sue qualità, ci darà una mano. Dobbiamo continuare a lavorare, potevamo vincerla ma questo rammarico possiamo portarlo in campo venerdì sera al Barbera contro il Bari: in casa abbiamo ritrovato continuità e vogliamo mantenerla. Di Mariano titolare? Ha fatto l'assist per l'1-1, Roberto poi è entrato bene: quando dico che sono tutti titolari è vero. I gol di testa? Cerchiamo di indirizzare i cross verso una certa parte del campo - ha concluso Corini - è un'attitudine, una caratteristica di squadra e cercheremo di incrementare lo score ulteriormente".

E proprio di testa, ancora, ha firmato il pari Jacopo Segre: il centrocampista è l'arma in più di Corini, 6 gol totali in campionato (5 di testa).

"Un'emozione unica segnare con questa maglia - ha detto il centrocampista - stiamo lavorando in maniera intensa e cerchiamo di tradurre ciò che facciamo negli allenamenti in campo, con i risultati. Ho dei compagni che crossano bene, io sono bravo negli inserimenti: sono felice e devo, anzi dobbiamo continuare così. Alla fine ho avvertito un po' di crampi - ha concluso - ma è bello finire con questa stanchezza in corpo perchè significa che hai dato l'anima. Dare tutto è fondamentale in campo. Abbiamo fatto una grande partita, nella ripresa abbiamo prodotto diverse occasioni per vincerla ma questo è il calcio".