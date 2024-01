Corini alla prova Catanzaro: "Soleri può fare il titolare, a Mateju auguro il meglio"

Continuità ed equilibrio: sono questi gli obiettivi che Eugenio Corini spera di ottenere nella delicata trasferta di venerdì sera a Catanzaro: l'anticipo della ventiduesima giornata metterà i rosanero di fronte alla squadra di Vivarini. I calabresi non stanno vivendo certamente un momento brillante: nell'ultimo turno la pesante sconfitta fuori casa contro la Feralpisalò, seguita alla vittoria in casa con il Lecco con alcune difficoltà, ancor prima la battuta d'arresto contro la Reggiana. E' proprio quello che Corini vuole evitare per la sua squadra e mettersi alle spalle quanto già vissuto precedentemente: la continuità di risultati è essenziale e imprescindibile se si vuole provare a ottenere la promozione in serie A. L'equilibrio, invece, va ricercato perché appare impensabile subire due reti a partita: la difesa deve tornare a essere quella di inizio stagione.

All'andata i calabresi dominarono al Barbera vincendo per 2-1 e mostrando un ottimo calcio. L'allenatore rosanero, in conferenza stampa all'antivigilia, ha proprio focalizzato l'attenzione sulla necessaria ricerca dell'equilibrio: "Nelle ultime sei partite la squadra ha avuto continuità - ha detto Corini - abbiamo dimostrato di saper stare dentro le difficoltà, dobbiamo diventare però più stabili. C’è la consapevolezza che dobbiamo lavorare sull’equilibrio generale, col Modena abbiamo fatto una discreta partita dal punto di vista difensivo. Possiamo fare, certamente, meglio”.

Il Genio ha rivelato che, come prevedibile, Ranocchia potrebbe esordire dal primo minuto: "Ranocchia ha fatto buoni allenamenti - ha puntualizzato Corini - è un ragazzo che si sta adattando, lo vedo pronto. Sta entrando all'interno delle nostre logiche, sta bene fisicamente, è un’opzione per partire dal primo minuto a Catanzaro. Non ci saranno cessioni a centrocampo, l’idea è di rinforzare la squadra a livello numerico. Si va verso i mesi più importanti del campionato”.

Il Palermo riaffronta il Catanzaro dopo poco più di un mese: il calendario asimmetrico, per la prima volta in B, colloca i rosanero in trasferta al Ceravolo dopo che i calabresi avevano battuto i siciliani nel match dello scorso 1° dicembre: "Non so se il calendario asimmetrico sia una cosa positiva o meno - precisa Corini - per noi allenatori è una cosa nuova. Certo, tendenzialmente affrontare una squadra dopo poco tempo può essere un vantaggio. Un po' come accade nelle coppe europee, quando si gioca a distanza di poche settimane. C'è il mercato attivo e questo potrebbe cambiare qualcosa nelle rose rispetto alla gara di inizio dicembre, certamente quello che non voglio assolutamente vedere rispetto a quanto accaduto nel match d'andata è il quarto d'ora successivo al 2-0 loro. In quella circostanza la squadra subì il contraccolpo psicologico, perdendo totalmente le distanze".

Inevitabile la domanda su Soleri, che si candida a un posto da titolare vista l'assenza per squalifica di Brunori: "Soleri è entrato col Modena e ha fatto qualcosa di importante, così come Mancuso. Soleri può fare il titolare, lo ha certificato il mercato per le tante richieste che ha avuto. Il ragazzo ha valutato diverse situazioni ma sapete quanto sia legato all’ambiente. Per noi è un titolare che si trova davanti il nostro capitano in un sistema di gioco che privilegia una punta centrale. Il futuro di Edo lo vedo con una maglia da titolare, deve continuare nel suo percorso di crescita. È una risorsa molto importante. Questa squadra ha fatto le cose migliori quando è scesa in campo con l'attitudine e la struttura di base: sono contento di avere un reparto offensivo di qualità".

Una certezza, per Corini, è data dai tre uomini a centrocampo: "Questa squadra giocherà con tre centrocampisti, che possono occupare diverse posizioni, dipende dalle partite. Il reparto è equilibrato, cercherò di scegliere in base alle gare, nello sviluppo dei 95 minuti”. Chiusura dedicata al mercato, il tecnico ha ringraziato Mateju per l'apporto dato in questo anno e mezzo e ha confermato la chiusura dell'affare Diakitè: "Ringrazio Mateju, l’ho voluto qua e ha dato sempre grande disponibilità. E' stato tanto criticato ma la squadra ha avuto bisogno di lui. Gli auguro il meglio. Adesso siamo concentrati a definire l'operazione Diakitè, poi coglieremo altre opportunità se le reputeremo efficaci”.