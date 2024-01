Segre ci mette ancora la testa, 1-1 del Palermo a Catanzaro

Il Palermo pareggia 1-1 al Ceravolo di Catanzaro: al gol di Biasci nel primo tempo risponde, ad inizio ripresa, la solita rete di testa di Jacopo Segre. Un punto che muove sì la classifica ma che non fa fare quel balzo sperato ai rosanero, in attesa degli altri match. La squadra di Corini avrebbe dovuto ottenere l’intera posta in palio per mettere paura al Como, secondo in classifica. Dopo un buon avvio, con una ghiotta chance per Soleri, i rosanero hanno abbassato il ritmo e concesso il campo ai padroni di casa. La squadra di Vivarini, con un pizzico di fortuna, sblocca il match con Biasci. Nel secondo tempo, dopo tre minuti, il Palermo ristabilisce l’equilibrio con l'incornata di Segre. Buon debutto per Ranocchia, che ha fatto vedere tutta la propria qualità nella visione di gioco.

Le formazioni iniziali: Ranocchia al debutto

Corini conferma le previsioni della vigilia: Ranocchia debutta dal primo minuto, Di Mariano gioca al posto di Insigne. Sin dalle prime battute il 4-3-3 dei rosanero tende a cambiare pelle in un 4-2-3-1: Ranocchia, infatti, è molto alto e agisce praticamente alle spalle di Soleri. La posizione dell’ex Empoli mira ad impedire la costruzione dal basso della squadra di Vivarini. La manovra palermitana è avvolgente e corale e mette in difficoltà la difesa calabrese: al 7’ grande giocata di Gomes per Soleri, il numero 27 rosanero si fa ipnotizzare, tutto solo, da Fulignati che devia col piedone in calcio d’angolo. Poteva fare senza dubbio meglio l’attaccante romano, magari provando ad alzare la palla da terra. Il Catanzaro prende campo lentamente e sblocca la gara al 29’: palla inattiva velenosa, il rimpallo favorisce Biasci che calcia con potenza da dentro l’area e batte Pigliacelli. Sfortunata, in questa circostanza, la difesa rosanero: il flipper ha favorito l’attaccante di Vivarini. Il copione del match cambia, visto che il Catanzaro gestisce il possesso e riparte in contropiede con grande velocità.

Il primo tempo si conclude sul parziale di 1-0 per i padroni di casa: i rosanero, dopo un discreto inizio caratterizzato dalla grande chance per Soleri, non sono riusciti più ad impensierire la difesa. I ragazzi di Vivarini, fortunati nel trovare la rete del vantaggio, hanno poi gestito il giro palla con precisione ed efficacia.

La ripresa

La ripresa si apre con il solito gol di testa di Jacopo Segre: al 48’ Di Mariano pennella in mezzo e il numero 8 tira fuori la specialità della casa. Quinta rete di testa, su sei realizzate, per l'ex Torino. Quattro minuti dopo il Catanzaro sfiora l’autogol: Situm nel tentativo di spazzare calcia il pallone sul palo difeso da Fulignati. Ranocchia dà visione di gioco e ordine alla manovra, con strappi di qualità. Vivarini inserisce Ambrosino al posto di Iemmello, autore di una prestazione non proprio indimenticabile. Scognamillo sfiora su calcio d’angolo il vantaggio, salva tutto Claudio Gomes ben posizionato. Poco dopo è Ambrosino a mancare l’appuntamento con il 2-1, sempre di testa: palla fuori di poco. La difesa rosanero balla, il Catanzaro prova a riaffacciarsi dalle parti di Pigliacelli. Il possesso palla della squadra di Vivarini è abbastanza prolungato, i rosanero faticano ad interrompere la serie di passaggi. Corini al 73’ inserisce Insigne e Mancuso, out Di Francesco e Soleri. Al 79’ finisce la partita di Ranocchia, al suo posto Coulibaly: buon debutto per il talento ex Juve. A quattro dalla fine dentro Aurelio e Vasic, fuori Lund e Di Mariano. Poco dopo Insigne, con l’esterno, prova a sorprendere Fulignati da buona posizione: sicuro il portiere ex Palermo. Nel finale non accade più nulla, le formazioni si dividono la posta in palio.

Tabellino e pagelle

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Situm 5,5 (78’ Oliveri sv), Scognamillo 6,5 (86’ Antonini sv), Brighenti 5,5, Veroli 6; Sounas 5, Verna 6 (78’ Petriccione sv), Pompetti 6,5, Vandeputte 6; Biasci 6,5 (86’ Stoppa sv), Iemmello 5,5 (64’ Ambrosino 6,5).

Allenatore: Vivarini 6,5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Graves 5,5, Nedelcearu 5,5, Ceccaroni 6, Lund 5,5 (86’ Aurelio sv); Ranocchia 6,5 (79’ Coulibaly sv), Gomes 6, Segre 7; Di Mariano 5,5 (86’ Vasic sv), Soleri 5 (73’ Mancuso 5,5), Di Francesco 5,5 (73’ Insigne 6).

Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Baroni (Firenze) 6,5.

Ammoniti: 75’ Ranocchia, 77’ Brighenti.

Reti: 29’ Biasci, 48’ Segre.